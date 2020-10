Papà Stroll positivo al COVID, non sarà presente a Portimao

Il proprietario del Racing Point Lawrence Stroll è risultato positivo al test Covid 19 effettuato lo stesso giorno del figlio Lance.

La conferma è arrivata dal team principal della squadra, Otmar Szafnauer, il quale ha sottolineato come i due non siano però stati a contatto nei giorni precedenti ai test che hanno confermato la positività.

“Lawrence non è stato presente ad alcune gare – ha chiarito Szafnauer – a causa dei molti impegni legati ad Aston Martin. Per motivi di lavoro ha rinunciato alle trasferte di Sochi e Nurburgring e, durante il suo periodo in Aston, si è sottoposto a regolari test Covid. Il venerdì (alla vigilia del Gran Premio dell’Eifel) è risultato negativo, poi ha svolto un ulteriore tampone insieme a Lance la domenica successiva (nella residenza Svizzera), ed entrambi sono risultati positivi”.

A quanto dichiarato da Szafnauer, mentre Lance era in Germania per il weekend di gara, il padre era nel Regno Unito, motivo per cui è escludere che possano essersi contagiati direttamente.

Il proprietario della Racing Point non sarà quindi presente a Portimao, mentre non ci sono problemi per Lance, arrivato regolarmente in Algarve dopo il test negativo dei giorni scorsi che ha dato il via libera al ritorno in pista, ma il team ha comunque messo in pre-allarme Nico Hulkenberg che è in Portogallo nella veste di terzo pilota. Non si sa mai...