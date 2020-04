Ocon: "Non possiamo permetterci ritiri con così poche gare"

In attesa di capire quali saranno le gare che andranno a disputarsi nel 2020, che stando alle comunicazioni di Liberty Media dovrebbero essere 15-18 in totale, il pilota della Renault si è già fatto un'idea della strategia che bisognerà usare.

"Potrebbero esserci sorprese, ma non avremo alcun jolly da giocarci nei risultati, non possiamo permetterci ritiri - ha detto il francese a Sky Sports F1 - Sarà importantissimo finire tutte le gare e prendere il massimo dei punti possibili".

Anche Charles Leclerc la settimana scorsa aveva ammesso che con meno gare bisognerà prendersi più rischi.

"Con meno corse i piloti oseranno di più e avremo più spettacolo e divertimento - spiega il ferrarista - Sono sicuro che la Mercedes e Lewis Hamilton siano sempre i favoriti anche su otto GP, per cui sarà difficile batterli. Rischiando di più nelle strategie e nei sorpassi, forse potremmo guadagnarci, o forse no".

Sebastian Vettel ha invece detto che con meno eventi il campionato perderebbe valore; Ocon si è detto d'accordo".

"Più gare si faranno e meglio sarà per il campionato, ma direi che con 10 o più GP potremmo essere al giusto livello. Più è lunga la stagione e più sarò contento, ma anche per determinare meglio i valori in campo".