Ocon: "Chi mi ha messo in guardia da Alonso sbagliava!"

Da quando corre in Formula 1, Fernando Alonso ha sempre avuto la fama di "distruttore" nei confronti dei rispettivi compagni di squadra che, nel corso degli anni, si sono alternati al suo fianco. Con inquietante regolarità, l'asturiano ha demolito dal punto di vista sportivo chiunque abbia avuto accanto al proprio box, senza soluzione di continuità.

Nel 2021 sembrava essere arrivato il turno di Esteban Ocon, ma la prima parte di stagione di Formula 1 ha raccontato una storia molto diversa. Esteban Ocon non solo ha retto con dignità il confronto con il 2 volte iridato, ma in Ungheria è addirittura riuscito a portare alla vittoria, la prima in F1, la Alpine.

Ora la classifica generale del Mondiale Piloti recita così: Esteban Ocon si trova al decimo posto con 39 punti, uno in più di Fernando Alonso che è 11esimo, a 38 punti. Al termine della gara in Ungheria, che ha regalato il primo successo in F1 a Ocon e Alpine, il francesino ha voluto sottolineare l'ottimo rapporto che al momento ha con Alonso e il fatto di non aver ancora trovato le difficoltà che in tanti gli avevano pronosticato a inizio stagione.

"Ho avuto molti avvertimenti da più persone, sul fatto di essere compagno di squadra di Fernando Alonso. Molti mi hanno parlato dei tanti problemi a cui sarei andato incontro. Ma devo dire che non ho avuto nessuno di questi problemi. All'interno del team l'atmosfera è eccellente, stiamo lavorando tutti assieme, condividendo le informazioni a seconda del bisogno".

"Ok, non stiamo lottando per il titolo mondiale. In quel caso forse sarebbe diverso. Ma ora non ho avuto nessun problema. Sono molto contento di lavorare con Fernando, penso che il nostro sia un buon rapporto e sta andando alla grande".

Altre parole che hanno confermato l'ottimo rapporto tra Ocon e Alonso sono state pronunciate da Esteban al termine della gara in Ungheria.

"Voglio dedicare un ringraziamento speciale a Fernando, che ha lottato come un leone in gara e che ha probabilmente contribuito a mantenere il gap da Hamilton, dandomi respiro".

"L'ho detto a tanti giornalisti. Ho ricevuto molti commenti negativi su Fernando prima che si unisse al team e devo dire che in realtà stiamo formando una grande squadra. Stiamo spingendo entrambi nella stessa direzione".

"Speriamo che quella in Ungheria sia la prima di molte altre per noi e speriamo di condividere un podio assieme entro breve".