Norris: "Silverstone a rovescio? Bellissimo, sembra difficile"

Utilizzare la pista a rovescio sarebbe un modo per aggiungere un'ulteriore gara al calendario di Formula 1, cosa che aveva detto la settimana scorsa il responsabile del tracciato, Stuart Pringle, parlando con Sky Sports. Seppur con tutte le difficoltà di realizzazione, l'inglese non aveva scartato l'ipotesi, utile per recuperare quelle gare perse per la pandemia di coronavirus.

Norris ha twittato: "Silverstone al contrario! Oh mio Dio, sììììììììì!".

Contattato da Motorsport.com, ha poi aggiunto: "Ci sto pensando e sto guardando i video onboard di chi ci ha provato; sembra molto diversa e difficile, come ad esempio Becketts e Maggotts, ma in generale tutto è durissimo. Non so cosa e quando si deciderà tutto ciò, di fatto ci troviamo comunque con qualche curva veloce prima dei rettilinei, anziché varianti lente. Forse è più difficile superare o forse no, non ne sono sicuro, però sarebbe bello".

“E poi sarebbe un modo per avere più GP di Gran Bretagna, con l'occasione di correre in casa per noi della McLaren e per me. E per i tifosi britannici è anche l'opportunità di avere più gare, quindi sono a favore di questa cosa. Vediamo Silverstone e F1 cosa decideranno".

Riguardo la possibilità di correre al contrario su altre piste di F1, Norris ha aggiunto: "Non penso che lo si possa fare su tutte. Ci sono misure di sicurezza studiate appositamente per un senso di marcia, lunghi rettilinei che finiscono in tornantini senza vie di fuga. Pensando a Silverstone, lì certi spazi ci sono e sarebbe un modo di aggiungere qualcosa in più, per cui dove è possibile farlo sarebbe bello attuarlo, dove non è possibile, pazienza".