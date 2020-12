Norris: "Quarto grazie a una preparazione psicologica"

Quello che si disputerà domani sarà un Gran Premio di Abu Dhabi fondamentale anche per determinare il risultato finale della classifica riservata ai costruttori.

Con la Mercedes e la Red Bull saldamente in prima e seconda posizione, l’attenzione maggiore sarà tutta rivolta alla lotta per la terza piazza che vede separate da soli 10 punti la Racing Point e la McLaren, mentre la Renault, al momento quinta, segue con un ritardo di 22 punti dal team di Lawrence Stroll.

Per la Racing Point, però, il weekend è iniziato in salita. La sostituzione della power unit sulla monoposto di Sergio Perez costringerà il messicano a scattare dal fondo dello schieramento, mentre Lance Stroll non è riuscito a brillare sul giro secco chiudendo con un modesto ottavo crono.

Il turno di qualifiche ha invece sorriso alla McLaren. Le MCL35 di Norris e Sainz si sono trovate in grande sintonia con il tracciato di Yas Marina ed a sorpresa è stato l’inglese il miglior portacolori del team di Woking.

Il crono di 1’35’’497 ha consentito a Lando di ottenere un inatteso quarto tempo, ma è soprattutto il distacco dalla prestazione firmata Verstappen, 251 millesimi, ad aver stupito tutti incluso lo stesso pilota britannico.

“Finalmente ho fatto un buon lavoro quest’anno. E’ la mia migliore qualifica, anche se adesso non ricordo da quale posizione partirò!”.

Messo da parte il sorriso per una qualifica che ha fatto daccapo vedere quel Norris incisivo sul giro secco già ammirato in Euro F3 nel 2017, Lando ha poi spiegato di aver avuto un approccio differente per questo ultimo weekend stagionale.

“Ho trovato tante cose per realizzare questo giro, non solo una. Anche da un punto di vista psicologico, prima di questa sessione, ho riflettuto sulla mancanza di fiducia che ho avuto negli ultimi weekend. Oggi ho deciso di concentrarmi maggiormente su me stesso senza pensare troppo a Carlos ed ha pagato”.

La McLaren domani avrà la possibilità di scattare dalla quarta posizione con Norris e dalla sesta con Sainz, mentre la Racing Point avrà il solo Stroll in top 10. Lando, però, si è detto certo che il vincitore del GP di Sakhir, complice una gestione gomme da maestro, sarà in grado di rimontare dall’ultima posizione e potrà essere una spina nel fianco per il duello per il terzo posto nel costruttori.

“Penso che domani potremo ottenere un buon risultato. Non voglio pensare ad un obiettivo minimo, dobbiamo conquistare il miglior risultato possibile cercando di mettere in pratica la migliore strategia possibile”.

“Sicuramente Sergio riuscirà a rimontare posizioni, ma noi dobbiamo stargli davanti”.