Norris non si è ancora ripreso del tutto dalla rapina di Wembley

Il pilota della McLaren è rimasto scosso dopo che i ladri gli sono piombati addosso dopo la partita Italia-Inghilterra di domenica sera.

I malviventi, che lo hanno aggredito mentre tornava alla sua auto dopo la partita, hanno rubato il suo orologio Richard Mille da 40.000 sterline in mezzo al caos che circondava lo stadio di Wembley.

La McLaren ha rilasciato una dichiarazione all'inizio di questa settimana dicendo che oltre ad essere "scosso" dall'incidente, il giovane britannico era uscito illeso. Ma quando è arrivato a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, Norris ha ammesso di sentirsi meglio, ma di non aver ancora superato totalmente l'accaduto.

