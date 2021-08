Norris: il gomito è OK. Domani potrà correre il GP del Belgio

Lando Norris e la McLaren possono tirare un sospiro di sollievo. I raggi fatti dal pilota britannico questo pomeriggio, dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto nei primi istanti della Q3, nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio di F1, hanno escluso fratture al gomito sinistro.

Per questo motivo il pilota della McLaren potrà essere regolarmente al via del Gran Premio del Belgio che si terrà nella giornata di domani. Il team cercherà di ricostruire la sua MCL35M, letteralmente distrutta nell'incidente, utilizzando una nuova scocca.

Ricostruita la vettura numero 4, Norris potrà prendere il via della gara, ma lo farà partendo dalla pit lane. Una gara che sarà sicuramente in salita, per Lando, ma se starà fisicamente bene potrà tentare la rimonta considerando i grandi tempi mostrati a più riprese nelle qualifiche di oggi.

Norris, lo ricordiamo, è stato protagonista di un brutto incidente all'Eau Rouge all'inizio della Q3. La pioggia, in quel frangente, aveva iniziato a scendere copiosa e aveva creato diverse pozzanghere. Norris ha perso il posteriore della sua McLaren nella salita dell'Eau Rouge ed è finito per sbattere contro le barriere all'interno della curva.

La sua MCM25M ha poi iniziato una serie di evoluzioni che l'hanno portata ad attraversare la pista e a fermarsi poi nella via di fuga opposta al punto di impatto. Sebastian Vettel, che pochi istanti prima dell'incidente di Norris aveva segnalato la pista pericolosa chiedendo l'esposizione della bandiera rossa, è transitato nel punto dell'incidente e ha voluto sincerarsi delle condizioni del collega.

Norris, poi, è uscito con le sue gambe dall'abitacolo della sua monoposto, letteralmente distrutta nell'incidente. E' stato poi trasportato al Centro Medico per le visite di rito, obbligatorie dopo incidenti di quel genere. I dolori avvertiti al gomito hanno portato i medici a fare ulteriori analisi per verificare lo stato di salute di Norris.

A confermare il buono stato di salute di Norris è stato il team principal della McLaren, Andreas Seidl: "Le analisi sono state fatte in ospedale, anche sul gomito, perché gli fa male. Lando sta bene, e siamo felici che domani possa tornare a correre".

"La cosa più importante è che Lando stia bene. Ora il nostro obiettivo è quello di preparare la macchina per domani. Speriamo di riuscire a tornare in posizioni tali da prendere dei punti".