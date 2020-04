Norris: "Ho guadagnato rispetto ma anche responsabilità"

Norris ha concluso all'11° posto nel Mondiale 2019 - la sua stagione da esordiente dopo una rapida ascesa nella categorie junior - nel quale lui e il suo compagno di squadra Carlos Sainz Jr hanno portato la McLaren al quarto posto nel Costruttori, il suo miglior risultato dal 2012.

Il ventenne è diventato una figura di spicco nelle ultime settimane attraverso le sue imprese negli Esports, dato che le corse online hanno avuto un'impennata di interesse con le corse nel mondo reale sospese a causa della pandemia di coronavirus.

Quando gli è stato chiesto se si sentiva più a suo agio a in F1 e all'interno della McLaren, Norris ha risposto a Motorsport.com: "Un pochino sì, ma sono ancora molto più bravo a guidare che a fare qualsiasi altra cosa".

"Ma allo stesso tempo, solo perché lo faccio da un anno, la gente un po' più di rispetto e quindi ti ascolta un po' di più".

"Voglio dire, non so se mi considerano un veterano, ma mi sento più sicuro di me stesso e penso che allo stesso tempo, solo perché sei al secondo anno anche con la McLaren, allora sei visto come un po' più come un professionista, non come qualcuno che è lì solo da un anno, e guadagni un po' di rispetto".

"La gente ti ascolta e poi diventi in un certo senso un po' più una sorta di portavoce, con la gente che si affida a te, ti ascolta e prende spunto dalle cose che dici. Quindi sì, penso che sia una bella cosa".

"Allo stesso tempo, sai che sei alla guida dello sviluppo della vettura e che sei alla guida degli ingegneri e degli aerodinamici: se loro vogliono svilupparla in un certo modo, sai che le tue azioni e le cose che dici hanno conseguenze e portano a cose che vanno meglio e forse anche peggio, fondamentalmente".

"Quindi sì, devo essere un po' più preciso nelle cose che dico e non essere una specie di novellino che dice sempre 'sì' e che è d'accordo con tutti".

Norris ha aggiunto: "Mi sento in condizioni migliori in questo secondo anno, perché conosco meglio le cose su cui devo lavorare".

"Questo ha reso tutto molto più facile per quanto riguarda la definizione dei nostri obiettivi, le cose che volevamo realizzare e così via. Questo mi ha permesso di sentirmi più sicuro di quello che stavo facendo con la squadra".

"Mentalmente mi ha messo in una posizione migliore per i test pre-campionato e per andare in Australia (dove poi non si è corso). Ora devo solo assicurarmi di continuare così anche quando ricominceremo a correre".