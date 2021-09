Norris: "Contento per Daniel, la mia chance arriverà"

Il quinto podio stagionale ha un sapore amaro per Lando Norris. Il talento inglese della McLaren, vera rivelazione di questo 2021, ha sentito l’odore del successo in un Gran Premio d’Italia diventato improvvisamente una lotteria quando Verstappen ed Hamilton sono entrati in contatto, ma si è dovuto accontentare di un secondo posto che ha regalato alla McLaren una doppietta che in pochi avrebbero potuto pronosticare alla vigilia.

A lasciare stupiti, inoltre, è il fatto che il team di Woking sia stato l’unico, ad oggi, ad essere riuscito a piazzare un uno due in questa stagione. Né la Mercedes, né la Red Bull, con monoposto decisamente più performanti, sono riuscite ad ottenere un risultato simile.

Norris durante la gara aveva chiesto velatamente al suo muretto di farsi cedere la posizione da Ricciardo, complice un passo dell’australiano non propriamente irresistibile, ma dai box gli è stata negata la cortesia chiedendogli di coprire le spalle al suo compagno di team.

Ricciardo, poi, ha iniziato a spingere nelle battute conclusive del GP creando un buon gap sull’inglese e portando a casa, non senza stupire, anche il punto supplementare messo in palio per il giro più veloce.

A fine gara, Lando ha voluto sottolineare quanto questa doppietta significhi per la McLaren. Le macerie della complicata relazione con la Honda sembrano ormai un ricordo per una squadra che sta tornando finalmente a recitare un ruolo di primo piano in Formula 1.

“Credo sia stato un weekend magnifico. Quando sono arrivato in McLaren quattro anni fa il nostro obiettivo era vivere momenti come questi, ed oggi siamo riusciti ad ottenere questa doppietta”.

Norris, che subito dopo il traguardo si è lasciato andare ad urla di gioia via radio per il risultato, ha voluto rendere omaggio al grande protagonista di oggi: Daniel Ricciardo.

L’australiano ha vissuto una stagione complicata con il suo nuovo team. Ha sofferto per metà stagione, ma dopo la pausa estiva è sembrato tornare ad essere quel pilota incisivo ammirato sino allo scorso anno.

Il ritorno alla vittoria è giusto merito per un personaggio che non può che far bene all’ambiente della Formula 1, mentre Norris dovrà ancora attendere di poter festeggiare alla sua maniera il primo successo nella categoria.

“Abbiamo fatto degli enormi passi in avanti. Sono davvero felice per Daniel ed anche per il team”.

“Ovviamente, da pilota, punti sempre alla vittoria, ma faccio parte di un team e oggi non poteva andare meglio per noi. Sono davvero contento di questo secondo posto e sono certo che la mia chance arriverà presto”.