Nicholas Latifi correrà in F1 col numero 6 in omaggio a Toronto

Nicholas Latifi correrà con il numero 6 sulla propria Williams al debutto in Formula 1 nella stagione 2020.

Il canadese, appena approdato a Grove, ha rivelato con un post sui suoi social la scelta della cifra che lo contraddistinguerà nel circus, spiegando di aver voluto omaggiare la città di Toronto.

"Il regolamento sportivo della Formula 1 dice che un pilota può mantenere il proprio numero di gara fino a quando non deciderà più di correre per due anni di fila - ha detto il 24enne - Indi per cui, significa che il numero 6 che era di Rosberg ora è disponibile".

"Sono sicuro che tutti ora si domanderanno il perché. E' molto semplice, è un omaggio alla mia città, Toronto, nella quale sono cresciuto e che con orgoglio rappresenterò; di fatto è anche il numero dei distretti della città, con i due prefissi telefonici che sono 617 e 416, quindi iniziano e finiscono con il 6".

"E poi è anche il soprannome di questo posto, "The 6", principalmente legato all'omaggio da parte del rapper Drake, che la cita nelle sue canzoni e album. Sembrerà tutto un po' stupido, ma in un qualche modo mi sentivo quasi obbligato, per cui ho fatto questa scelta".