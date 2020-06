Newey su Verstappen: "Ha solo 22 anni, ma è un leader del team"

Non ci sono dubbi sulla stima che la Red Bull ha nei confronti di Max Verstappen. Gli apprezzamenti pubblici nei confronti dell’olandese sono frequenti da parte di Helmut Marko e Christian Horner, ma Verstappen è apprezzato molto anche da Adrian Newey.

L’ingegnere britannico ha analizzato il ruolo di Max all’interno del team, descrivendo un pilota che a dispetto dell’età è già un punto di riferimento per la squadra.

“Quando osservi come Max si comporta in pista – ha commentato Newey nel podcast di Motor Sport Magazine – non penseresti mai che abbia solo ventidue anni. Durante un weekend di gara è una figura leader all'interno della squadra, e questo conferma che non è tanto l’età anagrafica a fare la differenza, quanto il tempo da cui si svolge un’attività”.

Verstappen ha battuto molti dei record di precocità in Formula 1, ma a dispetto della sua giovane età è arrivato nel Circus dopo molti anni trascorsi in karting, disciplina a cui si è avvicinato a soli sette anni.

“Se valutiamo il tempo che ha trascorso in pista non c’è poi tanta differenza tra Max ed i piloti che sono arrivati in Formula 1 ad un’età maggiore”. Newey porta l’esempio di Kimi Raikkonen, che ha esordito in Formula 1 a 21 anni con il team Sauber nel 2001, per poi passare alla McLaren, dove era presente lo stesso Newey, la stagione successiva.

“All’epoca Kimi era un vero novellino, non era in grado di guidare una squadra né di essere il numero uno indiscusso. Solo nel 2005 è diventato il leader del team, ma nonostante la sua età non aveva la stessa preponderanza che Max ha oggi”.