Newey esclusivo: ecco la sua visione per il futuro della F1

Nel corso della sua carriera, Adrian Newey ha dato vita e forma a molte idee per quella che, dal suo punto di vista, sarebbe stata la sua visione della miglior macchina di Formula 1, tra cui la famosa Red Bull X2010 creata per Gran Turismo. Si trattava di un'auto per appassionati da 1400 CV, la quale ha battuto il record della pista di Suzuka di circa 20 secondi durante le prove al simulatore.

Ma per creare l'auto di F1 perfetta non basta però avere le monoposto migliori, perché una griglia piena di X2010 probabilmente non garantirebbe le gare brillanti e movimentate che i fan desiderano. Al contrario, per creare una F1 di successo è necessario superare molteplici richieste contrastanti, in modo da raggiungere obiettivi e compromessi per creare qualcosa di veramente emozionante.

Quindi, in un momento in cui la F1 sta discutendo se l'attuale regolamento ha prodotto tutto ciò che si sperava, in attesa di capire cosa cambierà per il 2026, questa è l'occasione perfetta per sedersi con Newey e comprendere le sue idee su ciò che la F1 dovrebbe essere.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Newey ha offerto una visione affascinante e pragmatica della direzione che, dal suo punto di vista, la F1 dovrebbe prendere, dato che ci sono molti aspetti che continuano a evolversi nel mondo che ci circonda, il che fa sì che la testa debba dominare il cuore.

"È qui che nascono tutti gli enigmi. Credo che la maggior parte delle persone direbbe che, dal punto di vista dello spettacolo, probabilmente sarebbe bello avere un V10 che possa raggiungere alto numero di giri, normalmente aspirato. Tutti noi desideriamo i V10 e persino i V8 degli anni 2000", ha raccontato Newey.

"Ma ovviamente non sono efficienti dal punto di vista dei consumi. Quindi, bisogna trovare un equilibrio tra spettacolo e responsabilità sociale, anche se il consumo di carburante delle auto in termini di inquinamento causato da questo sport è, in realtà, minimo".

"Il maggior contributo in termini di inquinamento è dato dalle persone che assistono alle gare. In questo senso, non è diverso dal calcio o da qualsiasi altro sport internazionale. Ma si tratta di una questione di immagine e divulgazione. Quindi, credo che questo sia il primo dilemma: la fonte di energia. Scegliere l'efficienza, che di solito è relativamente silenziosa, dato che il rumore è in realtà inefficienza?

La Red Bull di Newey è attualmente il team dominante in F1. Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"E poi, dal punto di vista del telaio, per me è importante che sia piccolo e leggero. Le auto sono diventate molto grandi. Questi sono gli elementi fondamentali. Si può iniziare a discutere su quanto debba essere veloce la vettura, in termini di tempo sul giro e di prestazioni alle alta velocità, ma la cosa da ricordare è che la televisione fa sembrare le vetture più lente".

"Guardare un'auto dalle prestazioni moderate non è molto eccitante. Le auto devono essere veloci per poter poi sembrare rapide in televisione".

Il discorso di Newey sugli enigmi di una futura serie di F1 va al cuore di un conflitto che si colloca proprio al centro delle corse automobilistiche. Chi scrive i regolamenti e i promotori dei Gran Premi vogliono regole che garantiscano emozioni, mentre il compito dei team è quello di produrre auto che, in un mondo perfetto, diano il meglio di sé e realizzino noiose doppiette. Produrre una vittoria divertente non porta altri punti".

Questi due aspetti che, in ultima analisi, lavorano l'una contro l'altra rappresentano un conflitto che Newey ritiene non possa mai essere completamente risolto.

"A meno che non lo si renda artificiale, che poi inizia a diventare come la WWE, non sono sicuro che sia possibile", ha detto Newey.

"La realtà è che i regolamenti attuali sono probabilmente i più restrittivi che abbiamo mai avuto. Ogni nuova era regolamentare tende a essere più restrittiva di quelle precedenti, e anche il tetto dei costi è stato introdotto per limitare le spese delle squadre più grandi rispetto a quelle più piccole. Eppure, l'ordine in termini di competitività con il budget cap non è cambiato in modo significativo".

Il fatto che le squadre e la FIA inseguano obiettivi differenti non significa però che il fallimento sia garantito, perché ci sono gli ingredienti comuni che possono produrre gare avvincenti.

Sei vincitori diversi in altrettante gare nel 2012 saranno sempre un'impresa difficile da raggiungere. Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images

Ricordare i bei tempi

C'è anche l'importante considerazione che la F1 faticherà sempre a essere all'altezza di ciò che ricordiamo del passato, ovvero momenti memorabili e iconici, mentre le gare noiose sono state cancellate dalla memoria.

"Abbiamo l'abitudine di ricordare le gare memorabili, le battaglie memorabili. Poi dimentichiamo quelle un po' noiose", ha aggiunto Newey.

"La realtà è che nel corso degli anni ci sono state molte gare noiose, in ogni campionato. E forse la stagione più avvincente è stata quella del 2012, quando ci sono stati sei vincitori diversi nelle prime sei gare".

"Il bello della F1 è che si tratta di una combinazione tra uomo e macchina. All'interno della monoposto poi ci sono il telaio e il motore. Quindi, ci sono effettivamente tre fattori chiave per creare un pacchetto assolutamente competitivo. Non è necessario che tutti e tre siano necessariamente i migliori in griglia, ma probabilmente se due sono i migliori e il terzo è buono, allora sarai in una posizione ragionevole".

"Questo è il pericolo di un'eccessiva regolamentazione: se le auto diventassero così regolamentate, fino a diventare quasi un monomarca, la storia insegna che ogni volta che una serie diventa monomarca, a quel punto diventa invariabilmente meno popolare".

"L'esempio migliore o peggiore, a seconda di come lo si voglia vedere, è quello della IndyCar a metà degli anni Novanta. C'erano, credo, quattro o cinque diversi produttori di telai, tre o quattro diversi produttori di motori, e la sua popolarità stava iniziando a rivaleggiare con la F1 in quel periodo".

"Poco dopo [in seguito alla scissione e alla successiva riunificazione delle serie a ruote scoperte negli Stati Uniti] è diventata una serie monomarca, certamente per quanto riguarda i telai, e a due marche per quanto riguarda i motori. E la sua popolarità, in verità, è diminuita".

Newey ritiene che l'attuale equilibrio sui pneumatici sia efficace. Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il ruolo degli pneumatici

Il successo della F1 non dipende solo dalle vetture, perché Newey vede un aspetto altrettanto importante: l'impatto degli pneumatici.

Per quanto i team e i piloti si lamentino del fatto che la F1 si trovi in un'epoca particolare per quanto riguarda il degrado delle coperture, dato che non possono spingere al massimo a ogni giro, Newey ritiene che l'equilibrio in questo momento sia in realtà abbastanza buono.

"Credo che il degrado degli pneumatici tenda ad avere una cattiva fama. Ma personalmente penso che sia una cosa positiva. Dà spazio a diverse strategie, come abbiamo fatto nella gara del Texas [Austin] l'anno scorso".

"Se in quella gara in Texas il degrado delle gomme non fosse stato significativo, non avremmo avuto alcuna possibilità di aiutare Max [Verstappen] a vincere quella gara. E quella è stata probabilmente una delle gare più emozionanti dell'anno".

"Quindi, credo che il degrado degli pneumatici sia giusto così come lo è ora. Significa che, senza ripetersi, possiamo avere strategie diverse e che le auto hanno prestazioni differenti in momenti diversi della gara. Questo dà un po' di varietà e di imprevedibilità che, altrimenti, potrebbe mancare. In genere, le gare in cui il degrado degli pneumatici è meno problematico e tutti i piloti finiscono per fare una sola sosta, tendono a essere quelle un po' più noiose".

Le moderne vetture di F1 sono molto più grandi dell'ultima McLaren progettata da Newey e vincitrice del titolo, la MP4/14 del 1999. Foto di: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Le dimensioni dell'auto sono fondamentali

Nonostante gli sforzi compiuti con le regole del 2022, Newey torna al suo punto di vista originale: le dimensioni delle vetture sono fondamentali.

"Per quanto riguarda l'aspetto aerodinamico, soprattutto dal 2022 le vetture riescono a seguirsi da vicino. Ma le monoposto sono forse diventate molto grandi. Sono veloci e pesanti, e credo che questo sia un po' un peccato. Perché una cosa che si può dire nel corso degli anni è che tutto ciò che le auto di F1 rappresentano, tende a essere reso popolare negli showroom".

"Il cambio con le palette al volante è nato in F1. E ora è diventato molto popolare anche sulle auto stradali. Quando negli anni '80 i motori turbo sono stati introdotti per la prima volta in F1, si tendeva a vedere un maggior numero di auto stradali con motori turbo".

"Guardate le ali in fibra di carbonio: la maggior parte delle auto sportive che si vedono oggi in autostrada hanno una specie di ala che si alza e si abbassa. Quindi, questo fa sì che le cose si diffondano anche nel mondo stradale".

"Certamente in questo momento si parla molto, giustamente, di ecologia e di come ridurre gli effetti dell'automobile sul pianeta. Ciò che si tende a fare è soprattutto un'ossessione per la riduzione delle emissioni, magari attraverso le batterie o l'idrogeno, senza utilizzare combustibili fossili".

"Ma la cosa più importante per me è la quantità di energia utilizzata dall'auto. Perché questa è la cosa fondamentale: se l'auto utilizza enormi quantità di energia, non importa da dove provenga, quell'energia deve provenire da qualche parte. Anche se proviene da una turbina eolica, non è assolutamente a zero emissioni di carbonio".

"Quindi, la possibilità per la F1 di seguire la strada opposta e di passare a vetture molto più piccole, leggere ed efficienti dal punto di vista aerodinamico, credo che sia la strada che percorrerei. Forse in questo modo si potrebbe iniziare a cambiare la situazione rispetto a questi mostri da tre tonnellate che distruggono le nostre strade creando delle buche".