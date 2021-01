Motorsport Images supporta la Ferrari nel Commemorativo 1000th GP Celebration Book

Per celebrare questo incredibile traguardo, la squadra italiana ha prodotto un nuovo libro che mostra la storia in immagini delle 1000 gare disputate, con una foto per ogni gara a cui ha preso parte dal 1950.

Per aiutare in questo monumentale compito, Ferrari si è rivolta a Motorsport Images per fornire 130 immagini della sua collezione unica e ininterrotta.

Un estratto dalla Ferrari 1000 GP - The Official Book Photo by: Ferrari

Motorsport Images è nota in tutto il mondo come la risorsa fotografica definitiva per tutto ciò che riguarda l'automobilismo e le corse automobilistiche, non solo la Formula 1, con oltre 26 milioni di attività che vanno dal 1895 fino a ciò che è successo in pista pochi secondi fa. Fornisce redazioni in tutto il mondo, dando contenuti visivi alle piattaforme editoriali e collaborando direttamente con marchi come Rolex per creare campagne pubblicitarie avvincenti ed entusiasmanti.

Questo meraviglioso libro in edizione limitata cataloga la ricca storia della Ferrari in Formula 1; dai trionfi e le tragedie ai leggendari piloti e ad alcune delle bellissime vetture che hanno deliziato gli appassionati di tutto il mondo. Il libro è un must have per ogni collezionista di motori o appassionato di Ferrari.