Mosley: "La Formula 1 dovrebbe cancellare la stagione 2020"

La Formula 1 è stata costretta a cancellare o rimandare i primi nove gran premi della stagione a causa della rapida propagazione del COVID-19 in tutto il mondo. Il Gran Premio di Francia al Paul Ricard è stata l’ultima gara ad essere messa in dubbio dopo che il Presidente francese Emmanuel Macron ha esteso il divieto di assembramenti fino a metà luglio.

Senza una certezza sulla fine di questa pandemia, Mosley crede che sarebbe meglio cancellare l’intera stagione 2020 per poter mettere fine all’incertezza che sta corrodendo team, organizzatori e collaboratori. Parlando con l’agenzia di stampa tedesca DPA sul suggerimento di cancellare la stagione, Mosley ha dichiarato: “In questo modo i team e gli organizzatori avrebbero certezze e potrebbero fare dei piani ed attuare delle misure. Al momento sono in un limbo e molti stanno perdendo soldi”.

“Aspettando, si rischia di peggiorare le cose, senza avere la certezza di poter vincere qualcosa. Non c’è sicurezza che le gare possano riprendere a luglio ed in realtà sembra sempre più improbabile”.

Mosley non crede che disputare i gran premi a porte chiuse, come suggerito da Direttore Sportivo della Formula 1 Ross Brawn, possa essere una soluzione fattibile: “Sarebbe un disastro finanziario per la maggior parte degli organizzatori. Fino a che non sappiamo cosa succederà nel mondo con questa pandemia, non è possibile fare dei piani razionali per la Formula 1”.

La Formula 1 “deve agire ora”

In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, il presidente della Formula E Alejandro Agag aveva dichiarato che la Formula 1 avrebbe sfruttato la crisi del Coronavirus come un’opportunità per incrementare le riforme finanziarie dello sport e ridurre ulteriormente il già pianificato budget cap di 150 milioni di dollari.

Mosley, che è stato Presidente della FIA dal 1993 al 2009, fa da eco alle affermazioni di Agag, che aveva affermato che la Formula 1 attuale non sta facendo molto per migliorare la salute a lungo termine di questo sport.

“Dubito che il problema della disparità possa essere risolto, perché le proposte di budget sono fuori portata per la maggior parte dei team minori. Ci sono troppe deroghe alle regole proposte”.

Ha chiesto alla Formula 1 ed alla FIA: “Devono agire ora e cogliere questa occasione per riorganizzare e ristrutturare la Formula 1 per poter avere delle basi finanziarie più solide in vista del futuro”.