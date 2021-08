Monza: la curva Parabolica sarà intitolata ad Alboreto

Michele Alboreto. Basta il nome per emozionare ancora. Un pilota - ma soprattutto un uomo - il cui ricordo è ancora vivo nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di chi ne è stato tifoso. A vent'anni dalla scomparsa, avvenuta il 25 aprile 2001 nel corso di un test sul tracciato tedesco del Lausitzring, l'Autodromo Nazionale di Monza ha deciso di tributare il doveroso omaggio al pilota milanese.

Come si può leggere sul profilo social di un amico vero di Alboreto, Oscar Berselli - il cui post riportiamo per intero - il prossimo 11 settembre in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 la curva Parabolica verrà intitolata ad Alboreto, andando ad incastonare per sempre il nome del vicecampione del mondo di F1 dell'85 nella storia dell'automobilismo.

Ad Alboreto era già stata dedicata la Scuola Federale ACI Sport, istituzione che di fatto ne ha raccolto il testimone portando avanti la volontà dell'ex pilota Ferrari di offrire una concreta possibilità di approdo alle categorie motoristiche ai giovani. Una curva di Monza, ora, sarà sempre la testimonianza di affetto e gratitudine nei confronti di una persona che all'automobilismo ha dato tutto sé stesso, facendosi ricordare in maniera perpetua per eleganza, classe, umiltà, educazione e, soprattutto, piede pesante.