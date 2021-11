Montoya: "Verstappen non ha nemmeno provato a fare Curva 4"

L’episodio che ha caratterizzato lo scorso Gran Premio del Brasile continua a fare discutere. Il contatto sfiorato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton avvenuto in approccio di Curva 4 al 48° giro sta dividendo le opinioni di appassionati ed addetti ai lavori ed ha innalzato ulteriormente la tensione tra Red Bull e Mercedes per la sfida iridata.

Il collegio dei commissari presenti a San Paolo domenica scorsa ha ritenuto non necessario aprire una investigazione sull’accaduto non avendo a disposizione sul momento le immagini del camera car frontale posto sulla Red Bull dell’olandese.

Nella giornata di martedì, però, la Formula 1 ha condiviso sui propri profili social le immagini mancati scatenando la reazione della Mercedes che, poco dopo, ha chiesto ed ottenuto di poter esercitare il diritto di revisione per quanto accaduto.

La decisione su questa vicenda sarà presa oggi, quando sia i rappresentanti del team campione del mondo che quelli della Red Bull saranno convocati in video conferenza. Nell’attesa di conoscere l’esito un parere autorevole su quanto accaduto è stato espresso da Juan Pablo Montoya.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

L’ex pilota di Williams e McLaren, intervenuto nella trasmissione “This Week with Will Buxton” ha parlato dell’episodio che ha visto protagonisti Verstappen ed Hamilton ed ha indicato nell’olandese l’unico responsabile meritevole di una penalità.

“La mia opinione? Credo che Max abbia pensato che se si fossero scontrati avrebbe guadagnato dei punti. Finché Lewis non finirà davanti a lui, Max si troverà in una situazione favorevole per il campionato. Non c’era modo che potesse affrontare quella curva considerando quanto tardi ha frenato. Non credo proprio che avesse molta intenzione di fare quella curva…”.

“Non ho nulla contro Max. Mi piace molto come pilota e la Red Bull ha fatto un lavoro davvero incredibile per portarsi allo stesso livello della Mercedes. Tuttavia penso che siano rimasti sorpresi da quanto fosse competitiva la W12”.

Montoya ha poi espresso perplessità sulla mancata penalità inflitta all’olandese citando anche altri episodi già avvenuti nel corso di questa stagione e valutati diversamente dal collegio dei commissari.

“Beh, basta ricordare cosa accaduto in Austria. Quando c’erano piloti in lotta affiancati, ed a quello all’esterno non è stato dato abbastanza spazio, il pilota all’interno della curva è stato penalizzato. Qui abbiamo un pilota che ha portato Lewis completamente fuori dal tracciato. Come si può giustificare?”.

“Non sto dicendo che Max non si sarebbe dovuto difendere, ha fatto bene a farlo, ma era nella posizione di poter ritardare così tanto la frenata? Credo che si aspettasse che Lewis sarebbe finito in testacoda dato che si trovava all’esterno. Lewis aveva davvero molto da perdere ed è stato intelligente a non provare a fare la curva ed andare largo. Max stava cercando di fare una manovra simile a quella di Silverstone”.

“Ok, Curva 4 in Brasile è più lenta rispetto alla Copse, ma più o meno la situazione è la stessa. Ha mancato l’apice. Guardate quante critiche ha ricevuto Hamilton a Silverstone per l’incidente con Max perché ha completamente mancato l’apice della curva. Max in Brasile non ha nemmeno provato a farla la curva”.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Montoya ha poi concluso il proprio intervento lanciando una provocazione nei confronti dei commissari…

“Bisogna porsi una domanda: le regole sono valide per tutti o Max è trattato in modo differente? Mettiamo caso che la stessa manovra fosse stata fatta da Mazepin. Sarebbe stato penalizzato? Verstappen ha completamente mancato la curva e questo è il nocciolo della questione”.