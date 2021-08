Mick Schumacher con il casco celebrativo dell'esordio di Michael

Mick Schumacher, nel nome del padre. O, per meglio dire, nel casco del padre. Il giovane pilota tedesco del team Haas F1 si è presentato a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio di Formula 1 che segna l'avvio della seconda parte del Mondiale 2021, con un nuovo casco.

Si tratta di un elmetto celebrativo che ha il preciso intento di ricordare il 30esimo anniversario dell'esordio di papà Michael in Formula 1, che accadde nel 1991 proprio a Spa Francorchamps.

Michael Schumacher, 30 anni fa, fu chiamato dalla Jordan per sostituire Bertrand Gachot e lo fece stupendo tutti. Settimo in qualifica con una grande prestazione, quinto alla prima curva per poi essere costretto al ritiro al termine del primo giro.

Quella è stata la prima goccia che ha poi scatenato il maremoto Schumacher, divenuto sino a oggi il pilota - assieme a Lewis Hamilton - ad aver vinto più titoli iridati Piloti di Formula 1.

Casco celebrativo di Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

Mick Schumacher, a 30 anni dal quel fine settimana che segnò l'inizio dell'epopea di Michael, ha deciso di presentarsi a Spa con un casco dagli stesi colori di quello usato dal padre proprio al Gran Premio del Belgio del 1991.

Il disegno, dunque, ricalca perfettamente quello di Michael, il primo usato in Formula 1. La bandiera tedesca che parte dalla zona laterale e si completa in quella posteriore, con il nero, il rosso e il giallo che formano il vessillo teutonico.

Mentoniera bianca e calottina azzurra, inframezzate appunto dalla bandiera tedesca e dalla banda bianca in cui trovano posto gli sponsor. Accanto alla mentoniera c'è il nome M.Schumacher, che andava bene al padre così com'è perfetto per Mick, avendo la stessa iniziale del nome del papà.

"Ho scelto questo casco non solo per la storia di mio padre, ma anche perché ho fatto alcune belle gare qui", ha detto Mick. "Ho centrato la mia prima pole e la mia prima vittoria in Formula 3 nel 2018, che è diventata la prima di una bella serie. Dunque mi piace molto la pista".

"Sono molto contento di essere tornato, è vicino a casa, ci sono tanti fan che mi supportano da anni ed è davvero un grande posto", ha concluso il pilota tedesco della Haas.

Casco celebrativo di Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team