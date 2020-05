Michael Schumacher vs Alain Prost: comparando le loro statistiche

Michael Schumacher è spesso citato nella stessa frase di Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio e Lewis Hamilton come uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, mentre molti trascurano Alain Prost, che di fatto ha vinto più titoli di Senna.

Come possiamo paragonare Alain Prost a Michael Schumacher? Guardiamo le loro statistiche...

Partenze nei GP: Schumacher 306 - Prost 199

Michael Schumacher completes a seat fitting in the Jordan 191 Ford for his debut. Photo by: Motorsport Images

Schumacher ha iniziato la sua carriera in F1 nel 1991, quandi Alain Prost era vicino al termine della sua. Il francese si è ritirato al termine del 1993, dopo aver vinto il suo quarto titolo iridato.

Il tedesco ha preso parte a molte più gare rispetto al francese (306 a 199), ed è normale, perché Michael ha corso in F1 per 1 stagioni, mentre Prost è stato attivo per 12 anni.

Entrambi hanno corso per 4 team diversi: Schumacher ha pilotato per la Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. Prost, invece, per Renault, McLaren, Ferrari e Williams.

Vittorie: Schumacher 91 - Prost 51

Alain Prost in his Renault RE30 on his way to his first GP win at Dijon-Prenois, France. Photo by: Motorsport Images

Entrambi sono riusciti a divertirsi nelle rispettive carriere. Hanno corso per team molto competitivi e spesso in quelli che potevano schierare le monoposto migliori. Schumacher lo ha fatto con la Ferrari, mentre Prost con McLaren e Williams.

Schumacher ha vinto 91 GP contro i 51 di prost, ma la differenza vittorie/GP disputati non è così grande. Schumacher ha vinto quasi il 30% delle gare a cui ha preso parte, mentre Prost il 26%. Una differenza molto più piccola di quanto possano suggerire le iniziali statistiche.

Podi: Schumacher 155 - Prost 106

Schumacher and Prost together on the podium for the first time after the 1993 San Marino GP. Photo by: Motorsport Images

Schumacher ha finito la carriera con 155 podi in F1, 49 volte in più di Alain. Ma la percentuale di podi per GP fatti è migliore per il francese. Schumacher ha finito il 50,7% di GP disputati sul podio. Da considerare inoltre che nel 1993 i due sono saliti sul podio assieme per ben 8 volte!

Pole Position: Schumacher 68 - Prost 33

Michael Schumacher in his Benetton B194 Ford on his way to his first pole position for the 1994 Monaco GP. Photo by: Ercole Colombo

Una comparazione statistica simile è il numero di pole position per entrambi i piloti, sebbene Schumacher abbia più del doppio di pole rispetto al rivale francese.

La percentuale di pole/GP disputati non fa tutta questa differenza: per Schumacher è il 22%, mentre Prost ha il 17%.

In termini di partenze in prima fila, è addirittura Prost a vincere. Il francese è partito per il 43% dei GP disputati in pole o in seconda posizione sulla griglia di partenza.

Giri più veloci: Schumacher 77 - Prost 41

Alain Prost during the 1993 Japanese GP in his Williams FW15C Renault when he scored the fastest lap of the race. Photo by: Motorsport Images

Un'altra statistica significativa tra i due riguarda la percentuale dei giri più veloci fatti in gara in carriera dai due. Questa è chiaramente favorevole a Schumacher, il quale è riuscito a firmare il miglior tempo per il 25,2% dei GP disputati, dunque poco oltre un quarto. Prost ha centrato il giro più veloce nel 20,6% di gare disputate. Anche qui la differenza non è così grande come avremmo potuto immaginare.

Grands Prix comandati: Schumacher 142 - Prost 84

Schumacher first time in the lead of a GP and on his way to win the Belgian GP in 1992. Photo by: Motorsport Images

L'ultima battaaglia statistica tra i due riguarda il numero di GP che sono riusciti a comandare: Schumacher vince per numero complessivo: 142, un record che è stato battuto lo scorso anno da Lewis Hamilton

Ma, ancora una volta, la differenza di percentuale tra i due (gare comandate per GP disputati) non è così grande. Schumacher ha comandato il 46% di gare disputate, mentre Prost il 42%.

Schumacher vs Prost

Statisticche Michael Schumacher Alain Prost Partenze GP 306 199 Vittorie 91 29.7% 51 25.6% Podi 155 50.7% 106 53.3% Pole 68 22.2% 33 16.6% Prime file 116 37.9% 86 43.2% Giri più veloci 77 25.2% 41 20.6% Punti 1566 5.12 798.5 4.01 Giri fatti 16825 55.0 10540 53.0 km corsi 81188 265.3 48978 246.1 Corse al comando 142 46.4% 84 42.2% Giri al comando 5111 16.7 2684 13.5 km al comando 24144 78.9 12481 62.7 Schumacher vs Prost - 1991 e 1993

Statisticche Schumacher Prost Vittorie 1 12.5% 7 87.5% Pole 0 0.0% 13 100.0% Giri più veloci 5 45.5% 6 54.5% Podi 9 39.1% 14 60.9% Prime file 1 5.6% 17 94.4% Gare al comando 2 11.8% 15 88.2% Giri al comando 63 12.8% 431 87.2% Classificato davanti 2 20.0% 8 80.0% Qualificato davanti 1 4.8% 20 95.2% Giri effettuati davanti 141 16.1% 734 83.9%



