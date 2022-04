F1 | Mercedes sovrappeso: per questo ha montato meno sensori!

La storia spiegata da James Vowles, il tattico della Mercedes, è molto interessante. Nel weekend di Melbourne si è detto che Lewis Hamilton abbia corso in Australia con una W13 più pesante (si è detto di 1,2 kg) per montare dei sensori extra, necessari a comprendere il comportamento della freccia d’argento che non è certo la vettura competitiva che i tecnici di Brackley si aspettavano.

Dalle parole di Vowles, invece, emerge un curioso retroscena: la Mercedes nelle prime due gare del mondiale, Bahrain e Jeddah, aveva deciso di togliere una serie di sensori dalla macchina per la qualifica e la gara, nel tentativo di alleggerire la W13, ma l'effettp è stato di aver raccolto meno dati per impostare lo sviluppo.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, nel box dell'Australia Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

In attesa che a Brackley portino avanti un piano di alleggerimento della macchina, in Australia il team ha deciso di rimontare sulla vettura di Lewis alcuni dei sensori tolti, per portare a casa delle informazioni utili a comprendere questa Mercedes così al di sotto delle aspettative.

Avete finalmente raccolto delle buone informazioni?

“La risposta è sì. Abbiamo bisogno dei dati per organizzare il lavoro di sviluppo. È difficile accettare l’idea di togliere dei sensori dalla monoposto perché la vettura risulta sovrappeso. Questo, però, implica che si perdono delle informazioni importanti. Ed è quello che abbiamo patito nelle prime due gare, perché ci siamo trovati ad avere troppe domande senza risposte”.

Vista laterale della Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

“In una stagione normale non ci saremmo mai trovati in questa situazione, montando i soliti sensori sulla macchina. Ma non siamo in una stagione normale perché la vettura è sovrappeso. La macchina è fatta da migliaia di componenti e posso dire che in Australia c’era una differenza di pochi grammi fra le auto di George e Lewis, come è stato confermato dalla bilancia della FIA”.

“Lewis ha fatto un lavoro fantastico portando in gara questi sensori extra perché ora abbiamo dei dati su cui lavorare, ma non bastano questi a stravolgere la macchina, ci stanno danno indizi utili alla comprensione della vettura e quale strada dovremo prendere per crescere”.