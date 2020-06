Mercedes vicina ad avere ROKiT come nuovo sponsor!

ROKiT sembrava aver dato l'addio alla Formula 1 qualche settimana fa, quando aveva annunciato la risoluzione del contratto che l'ha legata al team Williams Racing nel corso della passata stagione sino alla fine dei test invernali di Barcellona. Invece così non sarà.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, ROKiT è in trattativa per diventare il nuovo sponsor del team Mercedes a partire dall'avvio della nuova stagione di Formula 1 che scatterà nel primo fine settimana di luglio al Red Bull Ring.

Al momento il team Mercedes, tramite un suo portavoce, si è rifiutato di commentare questa che, a oggi, è un'indiscrezione: "Non posso commentare notizie commerciali riservate, siano esse legate a ROKiT o ad altri brand". Eppure l'accordo tra le parti sembra imminente.

Il Gruppo ROKiT ha sotto di sé diversi marchi, tra cui la propria compagnia telefonica. Il logo è apparso per tutta la scorsa stagione sulle Williams, ma anche nei test di Barcellona prima dell'improvvisa separazione con la squadra di Grove.

ROKiT aveva già fatto sapere che sarebbe rimasta coinvolta nel motorsport. Lo è n Formula E come title sponsor del team Venturi, così come delle W Series. Ora andrà a rendere ancora più corposa la lista di sponsor che già compaiono sulle eleganti carene delle Mercedes W11, affiancando marchi come Petronas, Bose, Monster Energy e INEOS.

Questa mossa fa parte della strategia Mercedes annunciata qualche mese fa da Toto Wolff, il quale aveva spiegato: "Avere sponsor che possano supportaer il team è esattamente quello che vogliamo, è il nostro obiettivo. Vogliamo rendere facile per Daimler finanziarci".

"Vogliamo che le cose siano redditizie per tutti. Per noi e per gli sponsor. basti guardaer la NFL e la NBA. Sono franchising redditizi. Vogliamo essere una cosa simile".