Mercedes: Vandoorne torna in F1 da riserva

Vandoorne, che difende proprio i colori della Casa tedesca nella serie elettrica, ha lasciato la Formula 1 alla fine della stagione 2018, quando la McLaren gli ha preferito Lando Norris.

In questa stagione dividerà il compito di riserva della Mercedes insieme ad un altro ex pilota di Formula 1, il messicano Esteban Gutierrez, a sua volta confermato dalla squadra di Brackley per le gare in cui Vandoorne sarà contemporaneamente impegnato in Formula E.

Lo scorso anno, il compito di riserva era stato svolto da Esteban Ocon, che però ha separato il suo destino da quello della Mercedes, passando alla Renault per correre come titolare nel 2020.

A seguito del rinvio a data da destinarsi dell'E-Prix di Sanya e del Gran Premio della Cina, rimangono tre le concomitanze tra il calendario della Formula E e quello della Formula 1.

L'E-Prix di Roma è concomitante con il GP del Vietnam, a sua volta messo in dubbio nelle ultime ore a causa del Coronavirus, quello di Seoul con il GP d'Olanda e quello di Jakarta invece con la F1. In queste occasioni dovrebbe toccare a Gutierrez prendere il posto di Vandoorne.