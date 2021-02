Mercedes svela in anteprima la livrea della W12?

La Mercedes W12 si mostra in anteprima? La scuderia sette volte campione del mondo ha diffuso nella serata di ieri, tramite i propri profili social, un render che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo ndr.) svelare la livrea che sarà adottata nella stagione 2021.

Dalla vista laterale si può ammirare la colorazione nera adottata nel 2020 che man mano svanisce nella zona del retrotreno per lasciare spazio al classico argento.

Il logo Ineos in rosso è sempre ben presente in corrispondenza dell’airscope, mentre la banda che percorre in tutta lunghezza la vettura è un omaggio allo sponsor petrolifero Petronas.

Per scoprire quella che sarà la livrea ufficiale della vettura che anche quest’anno sarà affidata a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non si dovrà aspettare ancora molto. I veli cadranno martedì 2 marzo alle 11:00.