Mercedes: Russell al posto di Hamilton al GP di Sakhir!

A 24 ore dall'annuncio che ha rivelato il contagio da COVID-19 di Lewis Hamilton, Mercedes ha ufficializzato questa mattina il nome del pilota che dovrà sostituire il 7 volte campione del mondo al Gran Premio di Sakhir, che si terrà in questo weekend.

Come anticipato da Motorsport.com nella giornata di ieri, Mercedes ha scelto George Russell. Il pilota, da due stagioni portacolori della Williams in prestito proprio dalla Casa di Stoccarda, avrà la grande chance di cimentarsi al volante della vettura campione del mondo e del campione del mondo in carica.

Williams, team cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ha accettato di lasciare Russell al team diretto da Toto Wolff, sostituendo George con Jack Aitken. Aitken farà il suo debutto assoluto in un weekend di gara in Formula 1 da titolare.

Russell fa pate del programma Junior di Mercedes sin dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l'anno successivo, vincendo al primo anno la Formula 2.

"Prima di tutto vorrei ringraziare la Williams per la loro collaborazione e per aver permesso a George di correre con la Mercedes in questo fine settimana", ha detto Toto Wolff, team principal e amministratore delegato di Mercedes-AMG Petronas.

"Non sarà facile per George passare dalla Williams alla W11, ma è un pilota pronto per correre, conosce bene le gomme 2020 e come funzionano sulle monoposto. Ha anche mostrato cose impressionanti nel corso degli ultimi 2 anni con la Williams. Penso proprio che lui e Bottas potranno cogliere un ottimo risultato in questo fine settimana".

Per Mercedes il debutto di Russell sarà un passo importante, perché si tratterà dell'esordio da pilota titolare di un proprio ragazzo del programma Junior. "Per noi sarà un piccolo passo, ma importante", conferma Wolff.

"Davvero poche persone sono fortunate a sufficienza per guidare per un team di Formula 1 ogni anno. Io, invece, avrò la chance di guidare per ben 2 team nello stesso anno. Sono incredibilmente grato a Williams e Mercedes per questa opportunità. Grazie a tutti", ha detto George Russell poco dopo l'annuncio del suo passaggio in Mercedes per il Gran Premio di Sakhir di questo fine settimana.

Mercedes si riserva di annunciare il nome del pilota che eventualmente sostituirà Lewis Hamilton per il Gran Premio di Abu Dhabi dopo questo weekend di gara. L'obiettivo è cercare di recuperare Lewis per l'ultima gara stagionale.