Mercedes resta in F1 con Toto Wolff a capo del team!

Negli ultimi mesi, soprattutto in Germania e Gran Bretagna, alcuni media hanno pubblicato delle indiscrezioni in merito al futuro della Mercedes in Formula 1. Notizie poco rassicuranti sui piani del team campione del Mondo, che hanno trovato supporto nel prolungamento della trattativa di Toto Wolff per il rinnovo del suo contratto da team principal ed anche nel posticipo della firma di Lewis Hamilton, anche lui in scadenza contrattuale al termine del 2020.

Dopo nuove indiscrezioni apparse oggi in Germania (che riportano la conclusione del rapporto tra Wolff e la Mercedes) è arrivata la risposta della squadra, in una nota ufficiale.

"Le speculazioni su un potenziale ritiro (della Mercedes) dalla Formula 1 continuano ad essere infondate e irresponsabili. Il nostro sport ha adottato i giusti provvedimenti per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 garantendo in futuro una sostenibilità finanziaria, un passaggio importante che abbiamo accolto con favore. È nostra chiara intenzione continuare a competere in Formula 1 come team Mercedes-Benz negli anni a venire, e farlo con il nostro socio dirigente Toto Wolff".

Una risposta chiara, che fuga i dubbi su una possibile rivoluzione in seno al team che ha sbaragliato il campo nelle ultime sei edizioni del campionato Mondiale di Formula 1. Non è ancora la conferma del rinnovo di contratto di Wolff, ma smorza i dubbi sulle intenzioni future della Mercedes in merito al programma Formula 1.

Non è da escludere che il ruolo di Wolff (oggi sia azionista che team principal) dal 2021 possa variare in alcune delle attuali responsabilità, e non è un segreto che il manager austriaco abbia manifestato la volontà di non essere presente in futuro a tutti gli appuntamenti in calendario, ma il suo coinvolgimento nel programma del team Mercedes sembra non essere in discussione.