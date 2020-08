Mercedes: "Problemi di gomme risolti? Improbabile"

Il timore che tanti avevano sulla gestione delle gomme che Mercedes avrebbe potuto avere al Gran Premio di Spagna si è sciolto come neve al sole al Montmelo di Barcellona. Le W11, soprattutto con Lewis Hamilton, sono tornate le monoposto schiacciasassi di inizio Mondiale 2020, portando a casa l'ennesima vittoria dell'era ibrida.

Il team di Brackley ha lavorato duramente per cercare di risolvere il problema mostrato a Silverstone 2, al Gran Premio 70° Anniversario, e i risultati si sono subito visti.

"Dopo Silverstone abbiamo fatto tanta attenzione alla gestione delle gomme e al surriscaldamento che avevamo notato a Silverstone, compreso il blistering", ha dichiarato Andrew Shovlin, ingegnere di pista della Mercedes.

"Abbiamo avuto a disposizione pochi giorni per lavorarci, per cui era chiaro che non potessimo stravolgere la situazione della macchina e nemmeno il design stesso della monoposto. Per cui abbiamo lavorato su assetti e gestione".

"Abbiamo avuto difficoltà a lavorare sulla macchina non correndo sulla stessa pista dove abbiamo riscontrato i problemi. Ma abbiamo fatto alcune modifiche d'assetto per prepararci meglio all'utilizzo delle gomme. Sono felice che questi abbiano pagato dividendi nel corso della gara".

Shovlin, però, ha anche ammesso che il Montmelo è una pista differente rispetto a Silverstone. Ciò significa che tutti i problemi sono ben lungi dall'essere risolti: "La realtà è: 'I problemi sono stati risolti?' E' improbabile. La situazione che si è verificata a Silverstone è differente da quella avuta a Barcellona".

"Dobbiamo continuare a imparare e migliorare. Sono però felice di riferire che le condizioni che abbiamo avuto a Barcellona sono state tra le più difficili che abbiamo incontrato in questo 2020".

"Faceva molto caldo anche in pista e la realtà è che in quelle condizioni siamo andati bene, e dobbiamo continuare a migliorare e ad andare avanti", ha concluso Shovlin.