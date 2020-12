Mercedes offre a Grosjean un test per l'addio alla F1

Sono ancora fresche e ben impresse nella memoria di tutti le immagini del tremendo incidente della scorsa settimana avvenuto nei primi metri del GP del Bahrain che ha avuto protagonista Romain Grosjean.

Il pilota francese, dopo aver tagliato la strada a Daniil Kvyat in corrispondenza di curva 3, ha colpito con la posteriore destra della sua vettura l’anteriore sinistra del russo dell’AlphaTauri per poi perdere il controllo dell’auto ed andarsi a schiantare contro il guard rail posto sul lato interno del tracciato.

La Haas nell’impatto si è letteralmente spezzata in due per poi esplodere in una palla di fuoco. 28 interminabili secondi dopo Grosejean è riuscito ad uscire da quell’inferno, riportando incredibilmente soltanto alcune ustioni alle mani ed al piede sinistro.

Per il pilota francese la carriera in Formula 1 si potrebbe quindi concludere così. Sembra infatti molto difficile che possa essere al via dell’ultimo appuntamento stagionale di Abu Dhabi. Per questo motivo Romain ha pubblicamente chiesto a tutti i team la possibilità di fargli disputare una sessione di test così da chiudere degnamente la sua avventura nella massima categoria.

“Non voglio rischiare di perdere la mobilità dell'indice e del pollice sinistro per il resto della mia vita solo per correre ad Abu Dhabi. Sarebbe una bella storia chiudere la mia esperienza in F1 la prossima settimana, ma se non sarà possibile chiamerò ogni singolo team per vedere se qualcuno potrà darmi la possibilità di effettuare un test privato a gennaio, o anche dopo, così da poter tornare in macchina e potermi godere 10 o 15 giri”.

La prima squadra che ha risposto all’appello di Grosjean è stata la Mercedes ed a confermare la disponibilità del team sette volte campione del mondo è stato Toto Wolff.

“Se ci sarà consentito, e nessuno dei team con i quali ha corso vorrà dargli questa opportunità, ci piacerebbe realizzare questo suo desiderio”.

Qualora il francese dovesse indossare la tuta Mercedes a gennaio avrà la possibilità per regolamento di sedersi al volante della W10 del 2019.

La Haas, attuale squadra di Grosjean, non ha ancora fatto sapere se consentirà al francese di percorrere gli ultimi chilometri della sua avventura in F1 al volante di una propria monoposto, ed anche la Renault, scuderia con la quale Romain ha debuttato in F1, non ha ancora comunicato alcuna decisione.

Sicuramente l’offerta di Wolff e della Mercedes è un grande gesto che consentirà a Grosjean di chiudere un capitolo importante della propria vita in modo meno drammatico.