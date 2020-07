Mercedes: monopilone e diffusore con le punte

La Mercedes introduce in Austria una serie di novità tecniche che sono state sviluppate dopo i test di Barcellona e prima del lockdown di marzo. La squadra campione del mondo ha deliberato un pacchetto aerodinamico per l'Austria, pista che negli ultimi due anni non ha regalato grandi soddisfazioni alle frecce d'argento e la voglia è quella di portare subito al successo la W11 nera.

Le attenzioni dei tecnici si sono concentrate per lo più nel retrotreno: agli occhi attenti, infatti, non è sfuggito il diffusore posteriore che è stato cambiato nella parte più esterna, introducendo tre elementi curvilinei che finiscono a punta per indirizzare la scia in modo da trovare una maggiore efficienza.

Mercedes W11: ecco il monopilone dell'ala posteriore Photo by: Giorgio Piola

L'ala posteriore a cucchiaio è supportata da un mono-pilone, una soluzione che è stata provata nei test invernali di Barcellona: a Brackley si sono convinti ad adottare il "cerchiello", mentre la freccia d'argento era nata con una più tradizionale soluzione dotata di due piloni.

Mercedes W11: ecco il supporto dell'ala posteriore dei test a Barcellona con due piloni Photo by: Giorgio Piola

Fra le novità si sono osservati anche i supporti dello specchietto retrovisore: ormai i due elementi che li compongono sono dei veri e propri strumenti aerodinamici che hanno il compito di laminare il flusso verso l'ala posteriore. Se prima l'elemento che si infulcra ai lati dell'abitacolo era curvilineo, adesso mostra un disegno nettamente più squadrato.