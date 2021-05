“E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme”. Recitava così il ritornello di Un corpo e un’anima, popolare canzone degli anni ’70 cantata da Dory Ghezzi e Wess che potrebbe calzare a pennello come colonna sonora per quanto accaduto ieri alla Mercedes.

Il Gran Premio di Monaco ha rappresento senza dubbio un appuntamento sofferto per la squadra sette volte campione del mondo. Lewis Hamilton, sin dal giovedì, non ha mai trovato il giusto feeling con la sua W12 ed ha chiuso in una anonima settima posizione con l’unica consolazione del punto conquistato grazie al giro più veloce in gara.

Ben diverso il destino toccato a Valtteri Bottas. Il finlandese, infatti, dopo aver chiuso le qualifiche con il terzo tempo sembrava l’unico in grado di poter impensierire Max Verstappen, ma in occasione della sosta avvenuta al giro 34 tutto è andato in fumo.

La Mercedes ha chiamato al pit il finlandese per montare le Pirelli hard, ma qualcosa non ha funzionato sull’anteriore destra. Il meccanico addetto alla pistola, infatti, ha sfilettato il dado e non è più riuscito a rimuovere il componente condannando Bottas ad un mesto ritiro.

Al termine della gara è stato James Allison a spiegare cosa sia accaduto ed a rivelare un retroscena curioso.

Il team, infatti, non è ancora riuscito a rimuovere la ruota e sarà necessario tranciare il dado per consentire alla W12 del finlandese di liberarsi della Pirelli soft.

“Se non riusciamo a posizionare la pistola del pit stop in modo corretto sul dado c’è il rischio che si rovini la filettatura. E’ un po' come quando si utilizza un cacciavite a croce e non lo si inserisce correttamente nella vite”.

“Si inizia a girare la vite ma questa si spana e poi, semplicemente, non si riesce più ad estrarre perché le guide sono danneggiate. Una cosa simile può accadere anche con i dadi delle ruote qualora si scheggi la filettatura”.

“Vista la potenza della pistola c’è il rischio che si vada a limare il dado fino ad un punto in cui non c’è più nulla a cui questa può aggrapparsi. Ed è quello che è accaduto oggi”.

“Alla fine non siamo riusciti ancora a svitare il dado e la ruota è ancora fissata alla vettura. Dovremo procedere in modo duro quando torneremo in fabbrica”.

Bisogna prenderla con ironia, specie dopo un Gran Premio decisamente sottotono per la Mercedes. Il team diretto da Toto Wolff ha perso non solo il comando della classifica piloti, passato adesso sotto la guida di Max Verstappen, ma anche quello della classifica riservata ai costruttori dove adesso comanda la Red Bull con un solo punto di vantaggio.

Il managar austriaco non ha voluto infierire sul meccanico che ha sbagliato la procedura in occasione del pit di Bottas, ma ha chiesto agli ingegneri della propria squadra di modificare il componente per evitare che si ripeta un problema simile.

“Dobbiamo rivedere il design ed il materiale utilizzato per i dadi delle ruote affinché i meccanici non corrano daccapo il rischio di rovinare la filettatura”.

“Il meccanico a cui è accaduto questo problema è uno dei migliori del team, uno dei più veloci. Purtroppo è stata una somma di fattori, non è mai colpa di un singolo individuo”.

