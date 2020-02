Mercedes: Hamilton fermato da un problema di pressione dell'olio

L’attività pomeridiana di Lewis Hamilton sul circuito di Catalunya è stata molto più breve del previsto. Dopo i problemi riscontrati al termine della sessione del mattino, quando in pista c’era Valtteri Bottas, i tecnici della Mercedes hanno dovuto svolgere un lungo lavoro sulla power unit per consentire a Hamilton di poter iniziare il suo programma di lavoro.

Il campione del Mondo ha avuto l’okay alle 15:14, ma dopo soli 14 giri Lewis ha dovuto accostare a bordo pista all’uscita della curva ‘5’ con il motore spento.

“Abbiamo riscontrato un’anomalia alla pressione dell'olio – ha spiegato un portavoce della Mercedes - che ha provocato l'arresto del motore come misura precauzionale. Stiamo esaminando ulteriormente il problema ma sfortunatamente oggi non riusciremo a tornare in pista”.

Ad Hamilton non è rimasto che togliersi la tuta e lasciare il box, in attesa del turno conclusivo dei suoi test pre-campionato che lo attende domattina.

Prosegue quindi la ormai lunga lista di problemi riscontrati in queste prove spagnole dalla power unit Mercedes. Al momento gli imprevisti hanno raggiunto quota cinque (3 nel team ufficiale e due in Williams), un dato che inizia a preoccupare i tecnici coordinati da Andy Cowell.