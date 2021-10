Mercedes cambia il motore di Hamilton: perde 10 posizioni in griglia

Lewis Hamilton riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia nel Gran Premio di Turchia, dopo che la Mercedes ha deciso di montare un motore fresco sulla sua W12.

La squadra campione del mondo ha valutato a lungo il da farsi, pensando se fosse il caso di far continuare Hamilton con il terzo motore, convivendo con il rischio di un problema di affidabilità, oppure montarne uno fresco ed andare in penalità.

Tuttavia, alla fine è prevalso il timore del maggior impatto che potrebbe avere un ritiro sulle speranze iridate del sette volte campione del mondo, quindi ha optato per la sostituzione.

Va sottolineato, però, che al pilota britannico non è stata montata una nuova power unit completa - cosa che lo avrebbe mandato al fondo dello schieramento - ma è stato sostituito solo il motore termico, quindi dovrà arretrare di 10 posizioni sullo schieramento di Istanbul.

Hamilton era rimasto solamente con due power unit a disposizione, dopo che quella che aveva utilizzato all'inizio della stagione aveva terminato il suo ciclo di vita nelle prove libere del Gran Premio d'Olanda.

Stessa condizione in cui si era ritrovato il suo rivale nella corsa al titolo Max Verstappen, dopo che una delle sue power unit si era distrutta nell'incidente ad alta velocità di cui è stato protagonista proprio con Hamilton nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Tuttavia, la Red Bull ha montato all'olandese una nuova power unit completa nell'ultimo appuntamento a Sochi, una quindicina di giorni fa, con Max che però è stato capace di rimontare dal fondo dello schieramento fino al secondo posto finale.

E forse è stata proprio la condizione di Verstappen di poter contare su un'unità completa praticamente nuova a portare la Mercedes a ragionare con prudenza, anche perché secondo il team principal Toto Wolff la matematica non è un'opinione.

"Crediamo che se hai un ritiro ci vogliono quattro gare per recuperarlo", ha detto Wolff. "Un ritiro vale come quattro secondi posti. Dunque, è meglio giocare sul sicuro e non rinunciare alle prestazioni".

Lo stesso Hamilton aveva parlato recentemente della necessità di fare più attenzione con le sue vecchie power unit per non stressarle troppo.

"Sto cercando di trattare i miei motori con cura assoluta a livello di guida, limitando anche il più possibile i numeri di giri da fare", ha spiegato.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images