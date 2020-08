Mercedes al GP 70° Anniversario con un tributo a Stirling Moss

Al Gran Premio 70° Anniversario di Formula 1 che si terrà in questo fine settimana la Mercedes correrà con un tributo a Sir Stirling Moss che sarà visibile su entrambe le W11 affidate a Lewis Hamilton e a Valtteri Bottas, il quale proprio oggi è stato confermato anche per il prossimo anno.

Moss, scomparso lo scorso aprile all'età di 90 anni, è stato per Mercedes un pilota importante pur senza vincere l'agognato titolo iridato. Nel 1955 finì secondo nel Mondiale, vincendo però il Gran Premio di Gran Bretagna partendo dalla pole.

Sule proprie vetture Moss era solito apporre un ferro di cavallo con 7 ingressi per le viti pensando potesse portargli fortuna. In questo weekend, sulle W11 di Hamilton e Bottas, saranno apposti adesivi di ferri di cavallo (uno sarà sui musi, dunque ben visibile) proprio per ricordare Moss.

Emblema a ferro di cavallo in omaggio a Stirling Moss sulla Mercedes F1 W11 Photo by: Mercedes AMG

Da notare come il numero 7 fosse il numero fortunato sia per Stirling che per la madre. Ecco spiegato il numero di ingressi delle viti sul ferro di cavallo che apponeva sulle proprie monoposto.

"Sir Stirling è stato un grandissimo del nostro sport, uno che è sopravvissuto in anni in cui la Formula 1 era percolosissimo, era per coraggiosi", ha dichiarato Toto Wolff a proposito di Sir Moss.

"La carriera di Stirling è stata caratterizzata da anni in cui è stato un vero sportivo e questo lo porta a livelli destinati a pochi. Era una grande figura nella storia della Mercedes, sia come pilota di Formula 1 che come vincitore della Mille Miglia del 1955".

"Non è esagerato dire che non ci sarà mai più uno così", ha concluso Wolff.Mercedes ha potuto ricordare Sir Moss con questa iniziativa grazie a Doug Nye, storico della Formula 1 che ha suggerito al team di ricordare la sua ex stella con il ferro di cavallo.