Mercedes: la campana forata per soffiare a centro ruota

La Red Bull ha iniziato i test con un’ala anteriore di filosofia upwash, per poi convertirsi a una soluzione outwash, seguita da tutti gli altri ad esclusione della Mercedes che resta fedele al suo credo, sebbene alla fine dello scorso anno abbia provato il concetto lanciato da Ferrari e Alfa Romeo.

Questa premessa è interessante, perché verrebbe da dire che alla squadra campione del mondo non dovrebbe interessare molto soffiare del flusso dai cerchi per deviare l’aria che arriva dall’esterno della ruota anteriore.

Ovviamente non è così, visto che sulla W11 sono state estremizzate delle idee che si erano già viste nella passata stagione. Guardate l’immagine di Giorgio Piola e avrete l’opportunità di ammirare il corner anteriore della Mercedes.

Mercedes W11: ecco i condotti per il soffiaggio dei flussi e la campana con i fori per fare passare l'aria Photo by: Giorgio Piola

La presa d’aria dei freni (ormai è improprio chiamarla così) è più voluminosa di quella del 2019 e non deve stupire se la maggiore superficie non serve a raffreddare pinza Brembo e disco Carbon Industrie, ma a creare un più potente soffiaggio di aria con la sola funzione aerodinamica.

Il condotto più in alto, per esempio, pesca l’aria nella porzione più elevata della presa, ma poi arriva a soffiare quasi a centro ruota con una specifica canalizzazione in carbonio che vedete nell’immagine qui sotto.

La parte centrale della presa che si infila sotto al para disco ha la funzione di incanalare del flusso che deve sfogare dai vistosi fori della campana del disco che ha dimensioni più vistose perché costituita da un reticolo di buchi tondi che servono a far soffiare l’aria, nel tentativo di riprodurre in modo sempre più efficace l’effetto del mozzo forato, proibito dalle regole dal campionato 2019.

E’ evidente l’intenzione di trarre dei benefici aerodinamici ovunque sia possibile generare delle prestazioni. Fra l’altro vale la pena ricordare che la Mercedes non ha mai usato i mozzi forati che erano una caratteristica di Ferrari e Red Bull, ma ha sviluppato queste iniziative dopo che sono stati vietati.

