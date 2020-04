Mercato F1: Vettel e Hamilton due rinnovi a motori spenti

Tutto è fermo in Formula 1. Le uniche attività operative si svolgono in videoconferenza o telefonicamente, ma questo non vuol dire che si tratti di aspetti di secondaria importanza. Tutto è fermo ma qualcosa si muove, e parliamo di mercato piloti, che come da tradizione inizia dai nomi di spicco per poi scendere in cascata verso il resto della griglia di partenza.

Come da tradizione è la scadenza temporale del Gran Premio di Monaco a far entrare nel vivo (o a concludere) le prime trattative, ma al di là di una consuetudine che nel tempo si è ridimensionata, resta la certezza che i ‘big’ si muovono con grande anticipo, e il 2020 (nonostante le difficoltà che la Formula 1 sta vivendo) non fa eccezione.

Diversi rumors raccolti negli ultimi giorni confermano che sia Lewis Hamilton che Sebastian Vettel dovranno comunicare le loro intenzioni ai rispettivi team entro la fine del mese di aprile, confermando o meno le condizioni concordate nelle trattative già svolte. In apparenza non c’è fretta, ma in realtà ci sono meccanismi che mettono pressione alle squadre di vertice.

La situazione Ferrari è un esempio. Mattia Binotto ha confermato che la prima scelta della Scuderia è quella del prolungamento di contatto a Vettel, intenzione confermata da un’offerta già posta sul tavolo delle trattative.

Seb dovrà accettare una riduzione dell’ingaggio e i negoziati sono iniziati con la proposta di un anno di contratto. È ipotizzabile che Vettel possa rilanciare con un biennale, come è prassi sul tavolo delle trattative, ma il punto in questo momento è un altro: il tedesco dovrà dare una risposta in fretta, consentendo alla Ferrari di non farsi trovare scoperta in caso di risposta negativa.

Le alternative al rinnovo di Vettel sono abbastanza chiare. C’è Daniel Ricciardo, che piace molto a Maranello, ma lo stesso australiano dovrà comunicare alla Renault le sue intenzioni, e da qui la necessità di vederci chiaro in tempi brevi.

Lo stesso vale per Carlos Sainz, che da tempo ha sul tavolo una proposta di rinnovo della McLaren, e che a sua volta non potrà andare troppo per le lunghe. L’unica soluzione che può permettere alla Ferrari di agire senza fretta è quella interna, ovvero Antonio Giovinazzi, che è già terzo pilota del Cavallino ed è contrattualmente legato a Maranello.

Stessa situazione in casa Mercedes. Ovviamente la squadra spera di confermare Hamilton con un biennale, che porterebbe Lewis a dieci stagioni consecutive nel team, ma in attesa del ‘si’ definitivo Toto Wolff è obbligato ad avere delle alternative. Anche in questo caso c’è la soluzione interna (George Russell), ma se fossero valutate candidature esterne al vivaio il tempo non è poi tanto.

Ecco perché il mese di aprile diventa cruciale per sistemare i tasselli principali di un mosaico complesso. In assenza di gare la tendenza sarà quella della stabilità, le squadre chiederanno ai piloti un taglio dei compensi 2020 (in alcuni casi questa operazione è già stata fatta) ed è probabile che come contropartita arrivi la proposta di rinnovo per una o due stagioni.

Sarà uno degli effetti dello stallo attuale, che porterà un mercato piloti che si preannunciava tra i più animati degli ultimi anni (ad oggi solo Verstappen, Leclerc e Ocon hanno ufficialmente un contratto per il 2021) ad una serie di riconferme per dare stabilità ad un futuro ad oggi ancora poco chiaro.