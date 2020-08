Mekies: "Vogliamo difendere il terzo posto nel Costruttori"

Le indicazioni date a caldo da Charles Leclerc hanno trovato riscontro nelle analisi svolte dalla Ferrari dopo le qualifiche di Barcellona. La conferma è arriva dal direttore sportivo della Scuderia Laurent Makies, che ha commentato la giornata poco felice della squadra.

“Non siamo riusciti ad ottimizzare la prestazione della vettura in funzione dell’evoluzione della pista – ha confermato Makies - e abbiamo pagato un prezzo alto per questo in termini di piazzamento sulla griglia".

"Se si pensa ai distacchi minimi accusati da Sebastian in Q2, rispetto al tempo necessario per passare il taglio, e poi dai millesimi costati cari a Charles in Q3, si capisce che sarebbe bastato poco per avere un risultato migliore".

"Detto questo, dobbiamo capire perché oggi pomeriggio il bilanciamento della vettura non era certamente quello ideale. È stata una qualifica difficile: il nono posto di Charles e l’undicesimo di Sebastian hanno prodotto un risultato non dissimile da quello della settimana scorsa”.

Makies vede però delle opportunità in vista dei 66 giri di gara in programma domani, che potrebbero riservare sorprese su un fronte che la Ferrari ha gestito molto bene nella doppia tappa di Silverstone, ovvero la gestione degli pneumatici:

“Domani ci aspetta una gara difficile, con le temperature elevate che metteranno a dura prova piloti, vetture e pneumatici. Proprio la gestione delle gomme sarà uno dei fattori determinanti, offrendo più opzioni dal punto di vista delle strategie: starà a noi cercare di sfruttarle nella maniera migliore".

"Nelle ultime due gare ci siamo riusciti e vogliamo fare altrettanto domani. Il nostro obiettivo è portare entrambi i piloti il più in alto possibile in zona punti e cercare di difendere quella terza posizione nel campionato Costruttori che rappresenta il traguardo minimo da centrare in questa stagione”.