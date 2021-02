McLaren MCL35: Ricciardo esordirà domani nel filming day

Nemmeno il tempo di svelare le proprie forme con uno spogliarello incentivato dai due piloti ufficiali, per la McLaren MCL35M è già tempo di assaggiare la pista. Accadrà nella giornata di domani, 16 febbraio.

A portare al debutto la nuova monoposto di Woking, realizzata nella sede di Paragon che segna il ritorno del fortunato binomio tra McLaren e Mercedes, sarà il nuovo arrivato Daniel Ricciardo.

L'ex pilota tra le altre di Red Bull e Renault scenderà in pista al volante della MCL35M sul tracciato di Silverstone per disputare lo shakedown. L'australiano, fresco di contratto triennale, farà il suo debutto in pista da pilota McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris.

McLaren sfrutterà i 100 chilometri messi a disposizione dal regolamento sportivo per effettuare il filming day, montando però sulla MCL35M gomme Pirelli "demo". I giri che domani McLaren farà in pista serviranno a capire il reale funzionamento di tutti i sistemi e permettere a Ricciardo di prendere confidenza con la nuova monoposto.

"Lando e Daniel guideranno la MCL35M a Silverstone a partire da domani come previsto dal programma del team legato ai filming day", recita il comunicato stampa rilasciato poco fa dal team di Woking.

Ricordiamo che ai team è permesso di effettuare 2 filming day a stagione. In nessuno dei due potranno essere superati i 100 chilometri, ossia l'equivalente di 17 giri a Silverstone nel layout della pista utilizzato per il gran premio.

L'esordio della MCL35M che avverrà domani sarà anche molto interessante per il ritorno del binomio McLaren-Mercedes, conclusosi nel novembre del 2014 per essere sostituito prima da Honda e poi più di recente da Renault.