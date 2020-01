McLaren presenterà la MCL35 il 13 febbraio

I team di Formula 1 stanno definendo gli ultimi dettagli delle monoposto 2020 e lavorando sul 2021, quando avverrà un cambio di regolamento tecnico molto importante che delineerà la prossima generazione di monoposto della massima categoria a 4 ruote del motorsport.

Proprio questo pomeriggio la McLaren ha svelato che tra 30 giorni esatti, dunque il 13 di febbraio, cadranno i veli dalla MCL35, la prossima monoposto di Formula 1 che sarà affidata sempre a Carlos Sainz Jr. e Lando Norris.

Proprio il pilota britannico, reduce dalla sua prima stagione in Formula 1, è stato protagonista di un simpatico video in cui ha svelato la data di presentazione della nuova macchina, che dovrebbe mantenere il colore papaya come tonalità predominante.

La nuova monoposto avrà il compito di confermare i progressi fatti dal team nel corso del 2019, anno in cui la McLaren è tornata costantemente in zona punti, artigliando il quarto posto nel Costruttori in maniera meritata, anche se staccata in maniera evidente dai tre top team.

Oltre a queste conferme, la McLaren cercherà ambiziosamente di risalire ulteriormente la china, magari cercando di portare a casa una serie di podi e, soprattutto, diminuire il gap prestazionale con Mercedes, Ferrari e Red Bull in vista del 2021, quando cercherà di rientrare nella lotta per vincere. Posto in cui manca da tanti, troppi anni.

