McLaren non nasconderà le informazioni a Sainz nel 2020

Sainz lascerà la McLaren alla fine della stagione e si unirà alla Ferrari dopo essere stato confermato come sostituto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che concluderà la sua avventura con il Cavallino a fine anno.

Lo spagnolo, dunque, deve ancora completare una stagione completa con la McLaren, quella che inizierà il 5 luglio in Austria dopo il lungo stop imposto dalla pandemia del COVID-19.

I piloti che cambiano squadra a fine stagione, spesso si trovano ad essere eliminati dalle riunioni ed avere alcune informazioni nascoste per evitare un trasferimento di informazioni ad un team rivale.

Ma con le vetture del 2020 che saranno portate in pista anche nel 2021, come parte delle misure approntate dalla Formula 1 come risposta alla pandemia, il CEO della McLaren, Zak Brown, ha spiegato che non ci sarà bisogno di essere così riservati con Sainz.

"Correremo insieme nel 2020 e vogliamo avere più successo possibile" ha detto Brown nel vodcast di Sky Sports F1.

"Lui è un professionista e noi siamo professionisti. Penso che se si inizia a trattenere le informazioni, allora non potremo avere un 2020 di successo insieme. Dobbiamo concentrarci su questa stagione e penso che trattenere informazioni non sarebbe produttivo".

"La nostra vettura 2021 sarà come quella del 2020. Forse, se quella del 2021 sarebbe stata nuova di zezza, allora sarebbe stato scomodo condividere informazioni. Ma effettivamente sarà la stessa di quest'anno, quindi non sono preoccupato per l'integrità di Carlos. Saremo un libro aperto per lui".

Sainz andrà ad affiancare Charles Leclerc alla Ferrari il prossimo anno, ponendo fine ad una collaborazione armoniosa e di successo con l'attuale compagno Lando Norris.

"Fortunatamente abbiamo un ottimo rapporto con Carlos" ha detto Brown.

"Siamo stati molto trasparenti uno con l'altro durante l'inverno. E' un professionista, ha fatto un ottimo lavoro per noi, e siamo amici della sua famiglia".

"A differenza di altre partenze, e penso al box Ferrari con Vettel e Leclerc, dove potremmo vedere cose molto eccitanti quest'anno, noi abbiamo molta armonia in squadra. Penso che Carlos e Lando siano molto competitivi tra loro, ma hanno anche molto rispetto uno per l'altro".

"Sono abbastanza orgoglioso di come abbiamo gestito la situazione. Penso che siamo diventati una squadra per cui amano guidare. Mi piace pensare che abbiamo creato un ambiente nel box che fa in modo che ai piloti piaccia guidare per la McLaren".