McLaren: nel 2020 una livrea diversa grazie allo sponsor BAT

I primi frutti dell'ottima stagione fatta dalla McLaren in Formula 1 in questo 2019 iniziano a vedersi e a essere raccolti. British American Tobacco (BAT), convinta dai risultati del team di Woking, ha deciso di incrementare la propria sponsorizzazione alla McLaren in vista del Mondiale 2020.

McLaren e BAT hanno stretto una partnership all'inizio di questa stagione, con il marchio di sigarette elettroniche che è apparso più volte (in forma differente a seconda dei prodotti che si intendeva sponsorizzare) sulle MCL34 e in forme differenti, a seconda del Gran Premio.

Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2019, BAT ha annunciato che dalla prossima stagione supporterà McLaren con una quantità maggiore di denaro, apparendo molto di più sulle MCL35 di Carlos Sainz e Lando Norris, ma anche sponsorizzando il team McLaren che correrà in IndyCar.

Una partnership trasversale, che andrà a modificare significativamente la livrea delle vetture britanniche a partire dalla prossima stagione. Il contratto, ora di portata maggiore, porterà il marchio BAT ad apparire sulle pance, sull'halo e sull'ala anteriore.

"La livrea delle nostre monoposto, che non sarà svelata fino alla presentazione che avverrà nel mese di febbraio, appare piuttosto speciale", ha già annunciato Zak Brown, amministratore delegato di McLaren.

"Penso che il nuovo look piacerà anche grazie alle sponsorizzazioni che BAT deciderà di fare sulla nuova monoposto. Non voglio anticipare nulla fino alla presentazione della nuova monoposto. Ma posso dire che la nuova livrea sarà piuttosto d'impatto e sarà facile notarla quando le monoposto saranno in pista".

Ciò che non scomparirà è il colore papaya, che ha contraddistinto la McLaren nei primi anni della sua storia e nelle ultime stagioni. "BAT è il nostro partner più grande e importante, ma abbiamo sempre a cuore il color papaya. E' una sorta di celebrazione della storia McLaren e il nostro colore di riferimento, quello che ci contraddistingue".