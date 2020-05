McLaren Group, perdite ingenti già prima della crisi Covid-19!

McLaren Group ha avuto un crollo di introiti nei primi tre mesi del 2020, quindi anche prima che si scatenasse la pandemia di Coronavirus con conseguente crisi.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le entrate sono scese da 284 milioni di sterline a 109 milioni, mentre l'azienda ha registrato una perdita di 81 milioni, contro i 22 milioni di profitto registrati nel 2019.

Gran parte del calo è legato alle vendite, dato che quest'anno per ora di macchine ne sono state acquistate solo 307, mentre 12 mesi fa eravamo già a 953. Qui però c'è un margine legato agli ordini, che attualmente è sulle 993 unità, gran parte delle quali di modelli in serie limitata e con margini di guadagno più alti.

Per quanto riguarda McLaren Racing, le entrate sono scese di 4,4 milioni, considerando che nel medesimo periodo sono saltati i GP di Australia e Bahrain; di conseguenza, anche il team ha dovuto accettare una riduzione dei pagamenti.

Nel 2019 erano state vendute tre vetture storiche per un totale di 5,1 milioni, cosa che non si è ripetuta per ora nel 2020. Tuttavia, parte di questa perdita è stata compensata dalle sponsorizzazioni, che sono incrementate a 4,1 milioni.

Calo anche per McLaren Applied pari a 5,8 milioni, visto il completamento di due grandi progetti particolari.

La pandemia di COVID-19 in realtà è iniziata a marzo e quindi il primo trimestre non rispecchia a pieno quello che sarà l'impatto della chiusura delle concessionarie, della produzione e della mancanza di gare di F1 da aprile.

Sul futuro c'è però ottimismo, come spiega la nota: "Abbiamo immediatamente adottato misure di riduzione dei costi di lavoro e produzione, mentre altri riguardanti marketing, eventi, motorsport e viaggi sono state razionalizzati".

E' notizia di qualche giorno fa che verranno licenziate parecchie persone, riducendo il personale della squadra corse a 70 elementi. Non è un segreto che il marchio britannico sia alla ricerca di nuovi finanziamenti: "Stiamo esaminando potenziali alternative, garantite o meno, per trovare i 275 milioni che servono a rafforzare la nostra posizione. Un aggiornamento verrà dato appena sarà possibile".