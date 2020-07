McLaren e Gulf Oil siglano un accordo e tornano a collaborare

Come anticipato da Motorsport.com la scorsa settimana, McLaren ha siglato un accordo con Gulf Oil che coprirà sia il suo team di Formula 1 sia la società di supercar. La mossa avviene sulla scia di una precedente collaborazione con l’azienda petrolifera brasiliana Petrobras, che è stata interrotta alla fine dello scorso anno dal governo brasiliano nell'ambito di un'iniziativa di riduzione dei costi.

I loghi di Gulf Oil appariranno sul cofano motore e sugli specchietti della McLaren del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, oltre che sulle tute dei piloti e del team ai box. McLaren e Gulf tornano insieme dopo molto tempo, la prima collaborazione risale al 1968 e hanno goduto di una partnership tra Formula 1 ed auto sportive che è durata fino al 1973 - comprese le vittorie dei gran premi e Can-Am.

Zak Brown, CEO McLaren, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il bentornato a Gulf in McLaren e di riunire due marchi iconici in una nuova ed entusiasmante partnership. Gulf fa parte della storia di McLaren ed è noto per l'innovazione e l'eccellenza tecnica nel settore, con cui si allinea perfettamente con McLaren. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione insieme in questa stagione”.

Mike Jones, CEO, Gulf Oil ha aggiunto: “Questa è una partnership molto emozionante che riporta il marchio Gulf nelle corse automobilistiche d'elite. I libri di storia sono pieni di avvenimenti straordinari che raccontano ciò che Gulf e McLaren hanno realizzato in passato. Ora siamo di nuovo insieme per scrivere il prossimo capitolo di questa partnership unica”.