McLaren: 7 membri rimasti in Australia negativi al Coronavirus

Buone notizie giungono dall’Australia, dove un gruppo di quattordici membri del team McLaren è in quarantena dopo l’esito positivo di un esame coronavirus a cui era stato sottoposto un tecnico della squadra.

"McLaren è lieta di confermare che i sette membri del team sottoposti a test coronavirus durante la quarantena in corso a Melbourne hanno ottenuto risultati negativi – spiega un annuncio ufficiale della squadra inglese - tutti godono di ottima salute e sono di buon umore. L'unico membro del team risultato positivo è ora privo di sintomi. In totale sono 16 i componenti della squadra che sono stati messi in quarantena, 14 a causa di uno stretto contatto con il tecnico rivelato positivo più un altro meccanico che ha sviluppato sintomi durante il fine settimana".

"Per precauzione – conclude la comunicazione della squadra - questi membri del team rimarranno in isolamento per un'altra settimana, seguendo le indicazioni delle autorità mediche australiane che hanno indicato un periodo di quarantena di 14 giorni. Il team continua ad essere supportato da tre membri del senior management che sono rimasti a Melbourne.A nome del team e di tutto il personale della McLaren a Melbourne, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, una vicinanza molto importante nel mantenere alto il morale del team".

