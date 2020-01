Max Verstappen: "Mi piacerebbe provare una WRC"

Dici Monte-Carlo e ti vengono in mente, immediatamente, il fascino, il glamour e l'esclusività di una location capace di attrarre bella vita e passione per i motori come pochi altri posti al mondo. Con la prima prova del mondiale WRC in corso, anche Max Vestappen non ha saputo esimersi.

L'olandese, che da anni vive nel Principato di Monaco, ha visitato il parco chiuso incontrando i big della categoria, tra cui Sebastien Ogier, con i quali ha scambiato una chiaccherata prima di concedersi ai nostri microfoni.

"Seguo sempre sui social il WRC, sono un grande fan della categoria", commenta come sempre enza peli sulla lingua il pilota Red Bull.

"Sicuramente mi piacerebbe provare una di queste macchine, un giorno", rivela Verstappen senza esitazione alcuna, andando a ripercorrere le orme tracciate di recente da un suo rivale in pista, il pilota Mercedes Valtteri Bottas.

Sicuramente, vedere Max alle prese con una WRC Plus sarebbe un evento davvero interessante per vedere ancora le indubbie qualità di guida di cui il giovane olandese è dotato.