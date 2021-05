26esimo giro del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Toto Wolff, amministratore delegato del Motorsport, è stato autore di un team radio che è ha fatto scalpore.

"Michael, blue flags" (Michael, bandiere blu), il breve ma incisivo messaggio di Wolff diretto a Michael Masi, direttore di gara della F1, poi reiterato: "Michael, this guy makes us lose the position" (Michael, questo ragazzo ci sta facendo perdere la posizione).

Wolff si riferiva a Nikita Mazepin, il quale in quel momento si trovava davanti a Lewis Hamilton senza dare strada al 7 volte iridato.

Il messaggio del manager austriaco è stato udito nel corso della gara, destando diversi dubbi legati al fatto che un team principal potesse parlare direttamente con Masi.

Al termine della gara il direttore di gara Michael Masi ha spiegato per quale motivo il messaggio di Wolff sia stato udito in diretta televisiva da tutti gli spettatori.

"Ad essere onesti, molto raramente si sente Wolff alla radio della Direzione Gara. Tuttavia, una delle innovazioni che la FIA ha preparato assieme alla F1 ed è sorta attraverso una discussione in una riunione della F1 Commission dell'anno passato".

"Le comunicazioni tra i team e la Direzione Gara avrebbero potuto sentirsi esattamente come i team radio dei piloti, è una parte regolare di ciò che facciamo a livello operativo. E da questo punto di vista abbiamo iniziato per la prima volta nel fine settimana del Montmelo".

"Il F1 Group, attraverso le sue trasmissioni, ha fatto alcune prove in background, per vedere come sarebbero andate le cose. Tutti i team sono stati avvisati e questo fine settimana è stato il primo in cui le comunicazioni tra team e Direzione gara sono andate in onda in diretta anche in TV".