Marko: "Sainz? Nessun rimpianto. Lui non è Verstappen..."

Dopo Max Verstappen il vivaio Red Bull non è stato più in grado di presentare piloti di alto calibro. Certo, Pierre Gasly e Alexander Albon si sono rivelati buoni piloti e meritevoli di correre in Formula 1, ma nessuno è riuscito ad avvicinarsi in modo significativo alle prestazioni del giovane olandese.

Chi è uscito dal vivaio Red Bull facendo molto bene in Formula 1 è Carlos Sainz, oggi pilota McLaren e reduce da stagioni convincenti non solo con il team di Woking, ma anche con Renault e con Toro Rosso.

Sainz può essere considerato come un rimpianto dal team di Milton Keynes, ma Helmut Marko, consulente Red Bull, non è affatto d'accordo. A Motorsport.com ha spiegato: "Sainz si è confrontato con Verstappen in Toro Rosso, poi noi abbiamo dovuto decidere chi promuovere in Red Bull".

"Arrivando subito al punto, possiamo dire che Carlos è veloce. Altrimenti non lo avremmo messo sotto contratto. Ma non è Verstappen. Abbiamo aiutato Carlos nella sua carriera e non abbiamo dovuto lasciarlo andare. Ma abbiamo permesso che passasse alla Renault e poi alla McLaren".

"Abbiamo un buon rapporto con lui, ma in quel momento c'era Verstappen e tra i due c'è differenza di prestazione".

Marko ha anche parlato dell'influenza che Carlos - che ha appena vinto con merito la terza Dakar della sua carriera - ha avuto sul figlio: "Non direi che Carlos abbia un padre con un peso politico. Ma è un padre che non lo guarda con obiettività, il che è comprensibile, e fa sempre e solo quello che ritiene sia meglio per sui figlio. Ma non è un caso isolato e di gran lunga non è il peggiore".