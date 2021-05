Marko: "Il rinnovo di Perez? Attendiamo la pausa estiva"

Dopo anni passati a promuovere talenti del proprio vivaio, alla fine del 2020 la Red Bull ha compiuto un cambio di rotta mettendo sotto contratto Sergio Perez. Il messicano, dopo essere stato appiedato dalla Racing Point per far spazio a Sebastian Vettel, è riuscito a trovare un accordo con il team di Milton Keynes per la stagione 2021 prendendo il posto di un deludente Alex Albon.

L’inizio di campionato, però, è stato più complicato del previsto per Perez, ancora incapace di conquistare un podio con i colori Red Bull.

La sua esperienza e la sua incredibile capacità di gestire le gomme come pochi altri in griglia si sono però rivelate fondamentali per mettere in scena rimonte notevoli dopo qualifiche complicate ed i punti ottenuti sino ad ora dal messicano si sono rivelati fondamentali per consentire alla Red Bull di scavalcare la Mercedes nel Costruttori.

Perez farà parte della Red Bull anche nel 2022? È questa la domanda che è stata posta ad Helmut Marko in occasione di una intervista esclusiva rilasciata alla testata Formel1.de, ed il consulente austriaco ha risposto senza troppi giri di parole.

“Ci inizieremo a pensare all’inizio della pausa estiva. Siamo una squadra molto ricercata e non credo che un pilota voglia trovare un accordo con un altro team prima di aver provato a raggiungerne uno con noi”.

“Al momento siamo totalmente concentrati sul campionato, ma non sono ansioso di scoprire chi sarà il compagno di squadra di Max Verstappen il prossimo anno. Sarà certamente un pilota competitivo, ma ancora c’è tempo”.

Marko ha poi analizzato l’inizio di stagione di Sergio Perez evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Il messicano, al momento della presentazione con i nuovi colori, aveva affermato di avere bisogno di cinque gare per entrare in piena sintonia con la nuova monoposto ed il consulente austriaco ha voluto puntare l’attenzione proprio i progressi compiuti da Sergio in gara.

“Partiamo dagli aspetti positivi. Le sue performance in gara sono davvero buone ed in alcuni casi è allo stesso livello di Max. Lo ha dimostrato a Monte Carlo quando abbiamo provato l’overcut. Ci sono stati tre o quattro giri dove andava davvero veloce nonostante le gomme ormai alla frutta”.

“L’area dove deve migliorare è la qualifica. Dobbiamo vedere dei miglioramenti in questo ambito”.

Marko ha poi parlato anche della situazione contrattuale di Pierre Gasly. Il francese è maturato decisamente dopo la bocciatura del 2019, ed oggi è uno dei piloti più validi presenti in griglia.

Quando è stato chiesto al consulente austriaco se esistano possibilità che Gasly possa tornare in Red Bull l’anno prossimo la risposta è stata netta.

“Se non sbaglio Gasly ha ancora due anni di contratto e questo ci consente di poterlo piazzare sia in Red Bull che in AlphaTauri”.

“Anche per Pierre vale lo stesso discorso fatto per Sergio. Al momento non stiamo pensando ai piloti per la prossima stagione, ma prenderemo una decisione nel corso della pausa estiva”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 1 / 21 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 2 / 21 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 3 / 21 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 4 / 21 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 5 / 21 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 6 / 21 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 7 / 21 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 8 / 21 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 9 / 21 Foto di: Erik Junius Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 10 / 21 Foto di: Erik Junius Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 11 / 21 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 12 / 21 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 13 / 21 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B effettua testacoda durante le qualifiche 14 / 21 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 15 / 21 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 16 / 21 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 17 / 21 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 18 / 21 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, e Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 19 / 21 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing 20 / 21 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing 21 / 21 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images