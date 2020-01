Marko: "Honda OK. Nel 2020 dovremo vincere più di 5 gare"

Niente più scuse. Ora il binomio Red Bull-Honda deve iniziare a raccogliere i frutti del lavoro fatto nel 2019 e lottare assieme sin da subito per portare a casa i titoli mondiali 2020 di Formula 1.

A dirlo non sono i fan dell'olandese volante Max Verstappen e nemmeno quelli del team, bensì il super consulente della squadra diretta da Christian Horner, ovvero Helmut Marko.

L'eminenza grigia di Milton Keynes sprona la squadra, puntando già il dito sul team. La RB16 dovrà essere una macchina da titolo sin da Melbourne, mentre le parole dedicate a Honda - motorista anche quest'anno della Red Bull - sono state al miele.

"Vogliamo lottare per il Mondiale e per farlo sappiamo che dovremo essere competitivi con la monoposto, con il telaio, sin dalla prima gara della stagione", ha dichiarato Helmut Marko in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

"Honda ha fatto ottimi passi avanti in vista della nuova stagione. Stando a quanto visto sino a ora, crediamo in quello che ci hanno prospettato. Questo significa che dal lato nostro non avremo più scuse".

Fiducia cieca nei confronti del motorista, mentre la pressione viene riversata completamente sul reparto progettazione del team. Scenari ben differenti, considerando quelli delle ultime stagioni in cui Red Bull aveva preso di mira Renault per le scarse prestazioni della sua power unit.

Come se non bastassero le prime affermazioni fatte, Marko ha rincarato la dose. La RB16 non ha ancora fatto i primi metri in pista, dunque i piloti non hanno ancora dato i primi feedback sensibili, eppure le aspettative del consulente nei confronti del team sono alle stelle. Basti leggere l'affermazione con cui ha concluso l'intervista al nostro sito.

"Penso che il numero di vittorie a cui dovremo puntare nel 2020 dovrà essere più di 5". Preciso, conciso, categorico.