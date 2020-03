Marko esagera: "Verstappen terrorizzato, meglio se si infetta"

Helmut Marko, consigliere di Red Bull Racing, ha rivelato che Max Verstappen ha paura all'idea di contrarre il COVID-19 e ritiene che sia meglio che lo prenda il prima possibile per immunizzarsi.

L'altra sera Max Verstappen è stato protagonista di una divertente diretta Twitch di Lando Norris, ma la giovane stella della Red Bull, come quasi tutti sul nostro pianeta, sta vivendo molto male la situazione della pandemia del Coronavirus.

Di contro, Helmut Marko sembra aver preso decisamente alla leggera questa situazione. Basta ricordare che già prima della partenza dell'Australia aveva definito il Coronavirus "Solo un'influenza", aggiungendo anche: "Questo virus non costituisce assolutamente il pericolo che viene rappresentato in modo isterico e può distruggere la vita pubblica".

Ora però è andato anche oltre, prendendo in giro il suo pilota perché è spaventato dall'epidemia ed ha anche scherzato sul fatto che, essendo giovane, sarebbe meglio se si infettasse il prima possibile, per essere pronto quando ripartirà la Formula 1.

"Mi ha detto al telefono che è terrorizzato alla prospettiva di prenderlo" ha detto Marko a Kronen Zeitung, poi ha proseguito: "E' meglio se viene infettato il prima possibile! A 22 anni, non è una persona a rischio. Ma dopo sarebbe immune nella sua battaglia per il titolo".

Una frase che, per quanto detta in maniera scherzosa, denota però da parte del manager austriaco una grave mancanza di rispetto nei confronti delle migliaia di persone in tutto il mondo che hanno già perso la vita a causa del Coronavirus, ma anche di tutte quelle che stanno lottando attaccate ad un respiratore per sopravvivere. Ancora una volta però il dottor Marko ha veramente esagerato...

