Live Report | Valentino in GT passando per la MotoGP e la F1 Commentiamo insieme a voi il weekend appena concluso a due e quattro ruote, con uno sguardo al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In Argentina Aprilia scrive la storia, mentre Rossi al debutto nel GT mastica un boccone amaro. Cosa ci regalerà la rinnovata Melbourne?