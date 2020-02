Video: la presentazione della McLaren MCL35

Giornata di presentazione per McLaren, che oggi svelerà la nuova MCL35. Prosegue, così, la sigla MCL in netta contrapposizione con le MP4/XX del recente passato. Ci si aspetta il color papaya sempre in bella mostra, anche se con una maggior visibilità data alla palette degli sponsor.

Trova assoluta conferma la coppia piloti che abbiamo visto ben comportasi nel 2019: Carlos Sainz proverà a ripetere l'eccellente stagione di cui è stato protagonista l'anno scorso, mentre Lando Norris - che adesso ha un anno di esperienza dopo un valido campionato d'esordio - proverà ad insidiare maggiormente lo spagnolo.