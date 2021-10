Live: Ferrari in crescita, Max ragioniere... E Hamilton?

Il Gran Premio della Turchia di Formula 1 ha offerto diversi spunti di discussione, analisi ed interesse: abbiamo una Ferrari che è sembrata in grado di poter dire la propria grazie agli ultimi aggiornamenti legati alla power unit, un Max Verstappen divenuto ancor più calcolatore e ragioniere in grado di accontentarsi di un secondo posto che lo riporta al vertice della classifica iridata ed un Lewis Hamilton che chiude quinto, dopo un'accesa divergenza di opinioni via radio con il team.

Per andare a commentare insieme a voi tutto ciò che è successo all'Istanbul Park, l'appuntamento è dalle 18:30 su tutti i nostri canali social.